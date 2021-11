EleccionesUrbana – Generales: Un repaso por el cuarto oscuro

Luego de dos meses de espera que nos separaron de las PASO, este domingo se llevarán adelante las elecciones generales legislativas. En nuestra ciudad, elegiremos representantes en la Cámara de Diputadxs nacional, la Cámara de Diputadxs provincial, y el Concejo Deliberante local.

Sabemos bien que este es un proceso electoral inédito debido a una pandemia que obligó a posponer fechas y plantear extensos protocolos. Aún así, son dos las cuestiones por las cuales las elecciones de septiembre y noviembre se diferencian. Primero, lo epidemiológico: Maximiliano Nuñez Fariña, director de Región Sanitaria I, nos explicaba que en las PASO había más de 1.900 casos activos de COVID-19 mientras que hoy solo hay 26. El segundo, y consecuencia del anterior, según detalló Diana Quiodo, directora nacional electoral del Ministerio del Interior de la Nación, muchos de los protocolos presentes en las primarias ya no serán implementados, y las elecciones serán “mucho más similares a la prepandemia”.

Si bien ya repasamos en esta nota con cierta profundidad los números y resultados que dejaron las primarias del 12 de septiembre pasado, cabe destacar que 170.287 bahienses se acercaron a dejar su voto, siendo un 68,7% del padrón. Allí, 8 listas superaron el piso del 1,5% y buscarán representatividad en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Desde Radio Urbana pudimos hablar con todos los y las candidatas que encabezan cada boleta. Tal como hicimos en las PASO, a continuación intentaremos presentar el panorama con el que nos encontraremos al ingresar al cuarto oscuro.

Juntos

Desempeño en las PASO: Sin dudas, el oficialismo se consagró como el gran ganador de las PASO en Bahía Blanca, así como también en la enorme mayoría de los municipios de la Sexta Sección y el interior de la Provincia. En nuestra ciudad, 71.746 bahienses (44,5%) decidieron apoyar la lista encabezada por Adrián Jouglard, el secretario de Gobierno del Municipio.

Intentando explicar estos números, Jouglard dijo “que hayamos ido en lista con internas y hayamos ido en las dos boletas traicionó a que tengamos mayor cantidad de votos. Eso nos benefició. La oposición probablemente, al no tener PASO, no traicionó la cantidad de votos que debía. Es un cúmulo de cosas, la gente tiene algún grado de cansancio, y eso ha influido en los votos”.

Propuestas: El candidato detalló dos cuestiones principales a implementar luego de las elecciones. En primer lugar, reveló que piensan en la “creación de una Secretaría de Producción para hacer más directo el contacto entre las necesidades de trabajo y los que emprenden las inversiones”. Como otra de las políticas a llevar adelante, afirmó que “en el Concejo estamos planteando ordenanzas de eximiciones de tasas para nuevas inversiones en la ciudad, o ampliaciones dentro de las que ya están”.

Expectativas: Si bien el oficialismo local no tiene dudas y se ve por encima luego de los resultados del domingo, Jouglard dijo que “la decisión va a estar dada por unas 30 mil personas que creemos se van a acercar qué no fueron en las PASO. Del 65% que fue en las primarias llegaremos al 75% de participación. Ahí tenemos que seducir para que voten a nuestro espacio”.

A nivel seccional: Otro de los ganadores de la jornada, y en este caso literalmente, ya que fue victorioso en una interna, fue el periodista Lorenzo Natali. El radical se impuso por sobre Fernando Compagnoni, presidente del Concejo Deliberante por 102.779 votos frente a los 88.837 de su competidor. Entre las dos listas opositoras a nivel provincial consiguieron el apoyo del 46,6% de la gente.

Natali explicó la victoria al decir que “la zona jugó muy fuerte para nuestra lista. Eso tiene que ver la gran estructura que tiene el radicalismo a nivel regional, con sedes en todos los municipios y gente que salió a participar. Y el grado de conocimiento que tiene la gente por mi persona en mis 40 años en LU2 hicieron lo suyo”.

Frente de Todos

Desempeño en las PASO: Los resultados locales del Frente de Todos no son la excepción a un proceso que se dio a lo largo y ancho del país. El oficialismo, encabezado en la Provincia por Victoria Tolosa Paz, perdió cerca de la mitad de los votos que lo acompañaron en 2019, y eso se refleja en los números. La lista encabezada por la concejala Gisela Ghigliani recibió 32.929 votos, representando el 21.9% del total.

Sobre esto, Ghigliani dijo que “si bien es cierto que las campañas se nacionalizan y hay un arrastre importante, después de las PASO empezamos a trabajar y profundizar algunas cosas que analizamos. Del 12 a la fecha estamos más fortalecidos. Fue una respuesta en Bahía que nos movilizó para profundizar hacia los bahienses, conversar, seguir caminando y escuchando”.

Propuestas: El Frente de Todos presentó 12 propuestas a nivel local antes de las elecciones primarias, entre las que resaltan un Programa de Fortalecimiento de las Unidades Sanitarias, la Tolerancia Cero frente al alcohol al volante, la creación de una Red de Comercios de Cercanía, la creación de un Juzgado de Faltas en materia de medio ambiente urbano, la restitución de la Mesa de Seguimiento del Fondo Educativo, entre otras.

Expectativas: Buscando descontar la mayor cantidad posible de votos, Ghigliani dejó un mensaje a la gente que decidió no votar a la principal fuerza opositora local en las PASO. Dijo que “desde el FdT siempre tuvimos un gran compromiso con la política y la gestión local. Quienes estamos en el Concejo venimos demostrando que trabajamos, caminamos, nos comprometemos. Ir a votar es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, si no ejercemos ese derecho otras personas eligen por nosotros. Tenemos la idoneidad para trabajar en una Bahía inclusiva, más verde, cómo un nodo productivo en la Provincia».

A nivel seccional: La lista de la Sexta Sección está encabezada por Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso, la cual recibió 101.477 votos (27,9%) en las PASO. El candidato explicó que “tenemos que tratar de seducir al votante, el porcentaje de gente que fue a votar fue mucho más bajo que en otras elecciones. Hoy hay un humor social diferente, entre las PASO y las generales estamos pasando la pandemia, con vacunación, movimiento comercial, mejores números, aunque no siempre se note en el bolsillo del trabajador.

Avanza Libertad

Desempeño en las PASO: Los libertarios dieron la sorpresa en las PASO: Sacaron 13.493 votos entre las dos listas internas que se presentaron, siendo un 8,54% del total. Martín Barrionuevo se impuso por una estrecha diferencia a Valeria Rodríguez, y encabezará la lista en las generales. De repetirse estos números el domingo, Avanza Libertad sería capaz de conseguir representantes en el Concejo.

Barrionuevo se mostró satisfecho con los resultados mencionados, y dijo que «sabíamos que íbamos a llegar a una buena elección. Estamos felices de estar en los números que nos abren las puertas a una representación en el Consejo. Somos gente nueva en política con una visión fresca y nueva en la ciudad».

Propuestas: El candidato del espacio que a nivel nacional encabeza José Luis Espert explicó que “estamos a favor de la baja y eliminación de tasas, que afectan mucho a la gente y a las finanzas. Hay algunas que se pueden implementar fácilmente. Tenemos muchas tasas irrisorias, tanto para el comerciante como para los vecinos”.

Expectativas: Conseguir el 8,33% para lograr la representación en el Concejo Deliberante es un objetivo realista para Avanza Libertad en Bahía Blanca. De lograrlo, sería la primera vez desde el período 2017 – 2019 que haya concejalxs no pertenecientes a las 2 fuerzas mayoritarias a nivel nacional.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Desempeño en las PASO: Siendo la tercera fuerza a nivel nacional, pero la cuarta en Bahía Blanca, el FIT-U consiguió 9.795 votos, siendo un 6,2%. La lista local es encabezada en primer lugar por Néstor Conte, seguido de Daniela Rodríguez. Cabe aclarar que el Frente de Izquierda tiene un sistema interno de rotación de bancas, por lo que, de ingresar al Concejo, ejercerían su cargo dos años cada uno.

Propuestas: Conte repasó cuales son a su entender las problemáticas más importantes a abordar en nuestra ciudad. Mencionó que “el problema de Bahía es la vivienda. En la ciudad hay 100 mil pobres, personas sin trabajo, con empleo en negro. Lo primero qué hay que hacer es dar trabajo. Se necesita obra pública, urbanización de los barrios, viviendas. Para eso el poder político tiene que actuar y dar respuesta a las necesidades populares”.

Expectativas: El candidato de izquierda se mostró optimista en achicar esos dos puntos porcentuales que los separan del piso para obtener representación. Dijo que “vamos a ingresar en varios Concejos por primera vez y somos muy optimistas con los resultados en Bahía Blanca. El trabajo barrial que hicimos se acrecentó fuertemente. Tuvimos buenos resultados en varios barrios bahienses. La votación del Frente de Izquierda va a tener más participación de los sectores progresistas”.

Vamos Con Vos

Desempeño en las PASO: A partir de aquí pasamos a las 4 fuerzas que sacaron lo suficiente para superar el piso del 1,5% pero quedaron lejos del 8,3% que permite la representación legislativa. Es el caso de Vamos Con Vos, encabezado por Florencio Randazzo a nivel nacional y por Oscar Abraham en Bahía Blanca. La lista sacó 4.054 votos (2,5%).

Propuestas: Abraham presentó algunos de los ejes principales de su espacio en cuanto a propuestas locales. Dijo que “Bahía no es solo la ciudad sino también la región. Hay que armar una cámara de propuestas y discusiones. ABSA también es central, hay que sentarse con los directivos, hay cloacas colapsadas. Desde el Concejo provocaría una reunión para definir esta situación”.

Expectativas: El candidato fue sincero a la hora de hacer autocrítica y evaluar lo sucedido en las PASO. Admitió que “la verdad es que pensamos que íbamos a hacer una mejor elección. No va a ser fácil, pero creemos que podemos mejorar. Espero que tengamos mejor resultado, apostamos a que es posible, pero estamos ante dos poderosos que acaparan todo. Se ha nacionalizado la elección“.

Partido Federal Republicano

Desempeño en las PASO: El Partido Republicano Federal tuvo una particularidad de cara a las generales. A nivel nacional, el referente es Guillermo Moreno, quien no superó el 1,5% y no participará de las elecciones este domingo. Pero aquí en Bahía Blanca, su candidato Luciano Martos obtuvo 3.914 votos, llegando al 2,4% del total. Por ello, a diferencia de las PASO, el espacio llevará una boleta corta.

Propuestas: “Algunas problemáticas tienen que ver con el agua, la luz, el pavimento. En el Concejo vamos a tratar de solucionar estos problemas articulando con el Municipio. El problema básico es la gestión” detalló Martos.

Expectativas: Martos fue entusiasta al considerar sus posibilidades en las generales. Dijo que “la lista 314 no baja los brazos, es la nueva opción. Nadie se esperaba que pasemos las paso y lo hicimos con recursos propios”.

Todos x Bahía

Desempeño en las PASO: Solo queda repasar los dos partidos vecinalistas que superaron el piso y competirán en las generales. El que mejor se posicionó de ambos fue la lista encabezada por Sebastián Gomez, que recibió 3.367 votos, representando el 2,1%. El candidato expresó que “el resultado de las PASO nos puso felices por haber superado el piso. Creemos que de acá al 14 podemos levantar el caudal de votos, más allá de que se polarizó la elección”.

Propuestas: En la página web de Todos x Bahía se pueden encontrar en detalle las propuestas del espacio, entre las que se destacan iniciativas que tienen que ver con los clubes, las universidades, el reciclaje y la sanidad animal, entre otras.

Expectativas: A pesar de posicionarse lejos de los números que le permitan representación, Gómez se mostró seguro de conseguir una mayor adhesión en las generales: “Creemos que podemos llegar a tener más acompañamiento de la gente que está indecisa, y la gente que no fue a votar en las PASO. Mucha gente no fue a votar por el descontento, no estaban conformes con ninguna opción. Ahí te das cuenta que mostrando propuestas hay un porcentaje grande de gente indecisa al que podemos llegar”.

Integración Ciudadana

Desempeño en las PASO: La octava fuerza que se metió en las generales en nuestra ciudad es Integración Ciudadana, cuya lista encabeza María de los Ángeles Rosón. El espacio consiguió 3.272 votos, siendo el 2% del total.

Propuestas: Nuevamente podemos encontrar las propuestas del espacio en su página web. Éstas pasan por distintos ejes, como lo son el medio ambiente, la juventud, los adultos mayores, género, vivienda, niñez, políticas sociales, salud, empleo, etc.

Expectativas: Integración Ciudadana tiene el objetivo de realizar una mejor elección que en las primarias. Rosón dijo que “pretendemos agrandar la capacidad de voto. Estamos haciendo una campaña dirigida al corte de boleta para que la gente entienda que pensando en concejales locales tenemos opciones propias de Bahía”.

Una elección con miles de variables

Ya sea buscando asegurar su ventaja, achicar diferencias o meterse en el Concejo, las 8 listas antes mencionadas están expectantes a la hora de buscar el voto indeciso. Cabe recordar que 1 de cada 3 bahienses no se acercaron a los establecimientos de votación el 12 de septiembre, por lo que serán claves para anticiparse a los números del domingo. Sumado a esto, un total de 11.026 bahienses votaron en blanco, mientras que 8.247 eligieron opciones que no superaron el piso del 1,5% y no participarán de las generales.

Luego de la sorpresa que vivimos en las primarias en los distintos niveles, ni las grandes consultoras se han aventurado a predecir lo que sucederá el domingo. En pocas horas tendremos certezas y empezaremos a analizar qué panorama conforma la voluntad popular en nuestro distrito.

Te podría interesar: