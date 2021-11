María de los Ángeles Rosón, 1° candidata a concejala por Integración Ciudadana

De cara a las próximas elecciones generales a llevarse adelante el domingo 14 de noviembre, serán 8 los partidos que participarán por representación en el Concejo Deliberante. Uno de ellos es Integración Ciudadana, que obtuvo 3.360 votos, siendo el 2,13% del total. María de los Ángeles Rosón, 1° candidata por el espacio vecinalista, dijo que pretenden «agrandar la capacidad de voto. Estamos haciendo una campaña dirigida al corte de boleta».

La candidata destacó a su espacio por no tener ataduras a ninguna estructura nacional ni provincial. Remarcó que «Integración Ciudadana tiene total independencia. Hubo un corte en Bahía Blanca sesgado por cuestiones nacionales, sin pensar en lo que la ciudad necesita y quienes son los que nos estamos postulando para el Concejo».

Rosón enumeró algunos de los problemas locales que más importancia tienen para Integración Ciudadana, los cuales pretende abordar desde una anhelada banca en el Concejo. Dijo que «creemos que somos una opción para quienes piensan en las cuestiones netamente locales. Tenemos temas prioritarios como son las políticas sociales, el desarrollo y las obras en la ciudad, el problema del agua, el medio ambiente«.

En este sentido, se diferenció de las grandes fuerzas nacionales con representación en Bahía Blanca: «Hay espacios que no tienen la necesidad de ofrecer propuestas locales porque no tienen el sentido de la política, están para ejercer cargos de poder y no están cerca del ciudadano escuchando sus necesidades concretas. Pertenecer a una lista nacional les da una cierta comodidad, y se quedan en el no asistir a los lugares donde pueden dar a conocer sus propuestas, como el oficialismo, que no tiene ganas de ser cuestionado» argumentó Rosón.

Por último, Rosón se mostró optimista en cuanto a las posibilidades del espacio para ingresar al Concejo. Recordemos que cada partido necesitará al menos un 8,33% de los votos totales para conseguir representación, y los 2,13% obtenidos en las PASO los depositan lejos del objetivo. Aún así afirmó que «Integración Ciudadana siempre ha tenido pocos votos en las PASO, que han aumentado en las generales. Estamos alerta en este sentido y pedimos la participación de los fiscales para cuidar el voto y que las elecciones se hagan con transparencia».