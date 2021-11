EleccionesUrbana – ¿De qué sirven los debates electorales?

En los últimos años, la práctica de ver a nuestros candidatos y candidatas debatir sus ideas en un marco regulado, ya sea por algún medio de comunicación o institución, se volvió moneda corriente. Es algo que se viene dando tanto en elecciones legislativas como ejecutivas, y con aspirantes a distintos cargos.

Aquí en nuestra ciudad, las últimas dos elecciones tuvieron de por medio el debate de aspirantes a representarnos. En 2017, quienes buscaban un lugar en el Concejo Deliberante se cruzaron en un evento gestionado por la UTN; mientras que en 2019, la UNS organizó un debate de las 5 opciones para llegar a intendente de Bahía Blanca. De cara a los comicios que se nos acercan este 14 de noviembre, ambas instituciones educativas decidieron no avanzar con la puesta en marcha de una actividad similar.

Debido a esta falta de planificación, surgieron distintas propuestas igual de interesantes. Este año no hubo un gran debate general donde se traten distintos temas, sino más bien, tres organizaciones que trabajan con cuestiones más específicas decidieron invitar a los candidatos y candidatas a charlar sobre esos apartados.

¿A qué nos referimos con esto? Puntualmente, tanto el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes; el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad; y la Unión de Músicxs del Sur organizaron distintas actividades para que los espacios que pretenden tener representación en el Concejo Deliberante expongan sus propuestas y su mirada sobre la situación de la niñez, la discapacidad y la cultura en Bahía Blanca.

A lo largo de esta nota intentaremos, a través de las voces de sus protagonistas, evaluar los ejes que se trataron, las conclusiones, pensar la necesidad de este tipo de actividades y marcar quiénes decidieron no participar de las mismas; y a la vez plantear ciertos interrogantes. ¿De qué sirve que los candidatos y las candidatas debatan antes de las elecciones? ¿Tiene esto el potencial de cambiar la tendencia de voto o, lejos de esa mirada pragmática, sirven en todo caso para mejorar la calidad democrática?

Podés mirar los tres debates acá:

Un espacio de intercambio entre candidatos y candidatas

Imágen del debate organizado por el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los tres debates, con temáticas y objetivos distintos, dejaron diversas reflexiones para repasar. Cronológicamente, el primero de ellos fue el organizado por el Consejo Local de Niñez. María de las Nieves Peña Echegoyen, integrante del organismo, nos contó que esta actividad tuvo una característica especial: fue organizado íntegramente por niños, niñas y adolescentes. Ellos hablaron con los y las candidatas, hicieron sus preguntas, y plantearon los ejes a discutir. Si bien el evento ya se realizó en la previa a otras elecciones, es la primera vez que tiene esta dinámica.

Peña afirmó que el balance de la jornada fue positivo. Dijo que “la participación de los chicos y chicas fue enorme, estábamos muy contentos. Desde este año estamos propiciando la participación de niños y niñas en el Consejo, y esa actividad se enmarca en eso”.

“Los adolescentes no sólo organizaron, sino que trajeron los temas que ellos querían tratar” agregó Peña, quien luego detalló cuáles fueron esos ejes. En primer lugar se habló de la efectivización de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas, luego de la problemática de la falta de acceso a un primer empleo por parte de los y las jóvenes, también sobre el medio ambiente, la pobreza infantil, y por último, sobre el abordaje de la salud mental.

Finalmente, Peña comentó que luego del entusiasmo inicial, a los candidatos y candidatas les costó mantener el interés de los y las adolescentes. Dijo que “los candidatos están acostumbrados a hablarle al adulto y no al adolescente, por lo que se empezaron a ir. Pero participaron, se acercaron, estuvieron interesados. Quizás faltó hacerlo en un lenguaje más simple, pero estamos todos aprendiendo”.

De las 8 listas que compiten por un lugar en las generales, la única que no participó fue la de Juntos.

“Los chicos quedaron súper entusiasmados, de hecho quisieron seguir haciendo actividades similares. Al tener ellos el protagonismo eso es muy importante” María de las Nieves Peña Echegoyen, integrante del Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes.

Luego se llevó a cabo la actividad en el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí se planteó algo no tan parecido a un debate formal, sino más bien una puesta en común de las propuestas y manifestaciones de los y las distintas candidatas, evitando el cruce directo entre aspirantes a una banca en el Concejo.

Mara Recondo, integrante del Observatorio, detalló que “escuchamos, conocimos las posturas y las miradas de cada uno. Nos parece que es constructivo, algo que tiene que instalarse, darse de aquí en más. Las propuestas fueron variadas, en salud, transporte, intervenciones en la vía pública. Queríamos conocer la mirada hacia la discapacidad y el posicionamiento de los candidatos que van a ocupar una banca en el Concejo”.

Recondo detalló que se le consultó a los candidatos y las candidatas sobre temas como la inclusión laboral, la problemática de las salas médicas, la accesibilidad en la vía pública, entre diversas cuestiones. En líneas generales, afirmó que “como apreciación personal, no vi que los candidatos estén preparados. Igualmente entiendo que pueden no estarlo, pero hay voluntad y buena predisposición, y eso es lo que rescato. Uno a veces aprende mientras va haciendo”.

En este evento, los espacios de Juntos, Vamos con Vos y Avanza Libertad no presentaron representantes.

Imágen del debate organizado por la Unión de Músicxs del Sur, con representantes de los espacios políticos a la izquierda, y Ástor Vitali, moderador, a la derecha.

La última actividad que se desarrolló fue la organizada por la Unión de Músicxs del Sur, donde se trató únicamente temas relacionados con la cultura local. Ástor Vitali, integrante de la organización, dijo que los candidatos y candidatas «accedieron a un debate con altura política, eso nos pareció positivo«.

El objetivo del evento fue el de «mediar entre quienes aspiran a representar a la comunidad con la propia población” según Vitali, quien agregó que «hubo dos momentos centrales: cuando se le preguntó cómo piensan la cultura desde que cada espacio y qué propuestas tienen para llevar adelante en caso de obtener una banca». Sobre el final, se dio un momento de debate libre e intercambio con el público presente en el Centro Cultural La Panadería.

En línea con lo que mencionó anteriormente Recondo, Vitali concluyó que «en términos generales no fueron muchas las propuestas que llevaron adelante las distintas fuerzas políticas, y algunas mostraban un conocimiento relativo de la legislación local existente y las demandas de las organizaciones de la comunidad».

Solamente se acercaron a debatir en esta oportunidad candidatos y candidatas del Frente de Todos, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Integración Ciudadana y del Partido Republicano Federal.

Un oficialismo que brilla por su ausencia

No resulta necesario haber prestado demasiada atención a lo largo del apartado anterior para darse cuenta de un factor común: Juntos, el espacio que representa al oficialismo local, cuya lista encabezan Adrián Jouglard y Fabiola Buosi, no participó de ninguna de las actividades realizadas. Según quienes organizaron los distintos eventos, en dos oportunidades alegaron “cuestiones de agenda”, mientras que en la restante admitieron que “no participarán de ese tipo de actividades”.

Desde el Consejo Local de Niñez entendieron que “es una pena que no participen, porque es un espacio para los adolescentes, pero no están obligados a hacerlo, es voluntario. No queremos hacer ninguna evaluación ni negativa ni positiva de esta ausencia. Al ser oficialismo y tener mayoría hubiese sido importante escuchar sus propuestas”. Por su parte, el debate de la UMSur se inició con un repudio a esta ausencia, y Vitali concluyó que “es un destrato a la comunidad, que erosiona la calidad de la democracia. Implica estar haciendo política mirando las encuestas y no a los ciudadanos y ciudadanas”.

Y no solo fueron estos espacios los rechazados por Juntos. También pudimos averiguar que desde Canal 7 se intentó organizar un debate con todos los candidatos, pero tuvieron la negativa de Adrián Jouglard de Juntos. Ante esto se suspendió la iniciativa ya que consideraron un “sin sentido organizar un debate sin el candidato del oficialismo presente».

Otros espacios políticos también hicieron sentir su descontento con el espacio oficialista. Así lo expresaron representantes del Frente de Todos, Frente de Izquierda, Integración Ciudadana y Vamos con Vos:

❌Una vez mas, Cambiemos le dio la espalda a la gente y no concurrió al encuentro. No escuchan, no dialogan, no cuentan sus propuestas. No articulan una sola política para tener una ciudad más amigable. Sigue quedando la silla vacía. Decimos #SÍ a una Bahía inclusiva pic.twitter.com/1W9vLSL1YA — Ma. Gisela Ghigliani (@gigighi) October 29, 2021

"Juntos" ausente en el encuentro con adolescentes organizado por el Consejo Local de Niñez, como en toda la gestión: ausente para las Niñeces y adolescencias. Una verguenza de gobierno! pic.twitter.com/wOHWMsVI8N — MRosón (@m_roson) October 28, 2021

Participe del encuentro entre adolescentes y candidatas y candidatos a concejales de distintos partidos; excepto del oficialismo que decidió no sumarse al diálogo. El debate fue organizado por el Consejo Local de Niñez, escuchamos sus inquietudes e intercambiamos propuestas pic.twitter.com/RhbzAOrP3g — Oscar Abraham (@elturcoabraham1) October 27, 2021

¿Por qué hacemos hincapié en estas ausencias? La participación de Juntos estaba teñida de una importancia mayor a la de las otras listas. Eso lo explicó Mara Recondo cuando dijo que “pedimos la presencia de algún candidato de la lista de Juntos, porque serán Gobierno por dos años más, y porque viendo los números de las PASO, van a ser mayoría. Necesitamos trabajar con ellos. Al no estar, la lectura que hacemos es que no hay interés”.

Por esto, que el oficialismo no participe de este tipo de actividades no resulta equiparable con la ausencia de cualquier otra de las listas, ya que Juntos representa al Gobierno Municipal. Ellos tienen la responsabilidad inequívoca de escuchar y comprometerse a dar respuesta a todos los actores sociales con necesidades insatisfechas, más allá del proceso electoral vigente.

No hay dudas, negarse a debatir es mucho más cómodo

Imágen del debate organizado por el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes.

Hay algo que es cierto: ser la fuerza que está instalada en Bahía Blanca como la ganadora indiscutible de los comicios desde 2015 hasta la fecha, y habiéndose impuesto en las PASO con el 47% de los votos, a 25 puntos porcentuales de su principal competidor, permite darse ciertas libertades. ¿Por qué se tomarían la molestia de poner los pies en el barro y discutir ideas, pensar propuestas o debatir abiertamente los qué y los cómo? “Total, los votos ya los tenemos” podría decir algún funcionario en Alsina 65.

El intendente suele decir que las elecciones no son un cheque en blanco, lo cual es cierto. Pero si solo «hablan a través de la gestión» ¿Qué sugieren ante los problemas reales y dificultades fácticas de Bahía? Porque una cosa es no discutir con un adversario político, y otra muy distinta es gestionar de espaldas a la gente. Allí la democracia se devalúa y cristaliza en un evento de marketing y logística pragmática, y no en un valor para transformar las injusticias galopantes, nadie puede negar, transitamos a diario en nuestra ciudad.