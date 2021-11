Juntos fue la fuerza que se impuso a nivel local en las PASO. La lista encabezada por Adrián Jouglard como candidato a concejal obtuvo 71.746 votos, representando el 47,8% del total.

Jouglard analizó el buen desempeño de su fuerza política en las primarias. Dijo que el hecho de haber participado de internas, y que la lista local haya sido parte de ambas boletas «traccionó a que tengamos mayor cantidad de votos. Eso nos benefició. La oposición probablemente, al no tener PASO, no traccionó la cantidad de votos que debía». El candidato también profundizó en que «la decisión va a estar dada por unas 30 mil personas que creemos se van a acercar qué no fueron en las PASO. Creemos que del 65% del padrón que fue en las primarias llegaremos al 75% de participación. Ahí tenemos que seducir para que voten a nuestro espacio».

El secretario de Gobierno municipal enumeró alguna de las propuestas de su espacio a implementar luego de las elecciones. En primer lugar, reveló que piensan en la «creación de una Secretaría de Producción para hacer más directo el contacto entre las necesidades de trabajo y los que emprenden las inversiones». Como otra de las políticas a llevar adelante, afirmó que «en el Concejo estamos planteando ordenanzas de eximiciones de tasas para nuevas inversiones en la ciudad, o ampliaciones dentro de las que ya están».

«Destinamos todo el presupuesto que tenemos para políticas sociales. Tenemos un presupuesto más acotado que el Estado nacional o provincial a la hora de dar asistencia. Gran parte de esta pobreza en los próximos meses debería bajar a medida que se reincorporan actividades» Adrián Jouglard, 1° candidato a concejal por Juntos.

Una de las cuestiones que más ruido generó esta semana fue la denuncia por parte del Frente de Todos local de discrecionalidad a la hora de ejecutar el Fondo Educativo. La oposición afirmó que con ese dinero, que obligatoriamente se debe utilizar para invertir en educación local, se pagaron salarios de personal jerárquico, empleados de planta, y refacciones en la Secretaría de Cultura y Educación con el fin de ahorrar gasto municipal. Sobre esto, Jouglard mencionó que «todo el manejo se hizo dentro del marco de lo que la ley permite. Quizás no están de acuerdo en la discrecionalidad, pero el uso de los fondos es el permitido por la ley, que contempla el pago de cualquier personal relacionado con la educación«.

¿Por qué Juntos no participó de ninguno de los tres debates organizados por distintas instituciones locales? Jouglard aclaró que «nosotros en esos sectores tenemos representación del ejecutivo municipal. Por más que sea candidato, no tengo expertise en todos los temas ni tengo todas las respuestas. El Ejecutivo tiene representantes para resolver ese trabajo».

Sobre el proyecto de tolerancia cero que todavía no consigue consenso para ser tratado en el Concejo Deliberante por falta de voluntad del oficialismo, el candidato dijo que, en lo personal, está de acuerdo. Aunque marcó que «hay un proyecto nacional y también en la Provincia con la misma temática, por lo que tarde o temprano se sancionará«. A esto agregó que «gran parte de la accidentología que tenemos superan el gramo por mililitro de alcohol en sangre. Hemos ampliado la cantidad de operativos, pero el problema es mucho más complejo».