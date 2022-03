Sin grandes anuncios, Gay inauguró el período de Sesiones Ordinarias en el Concejo

El intendente Héctor Gay participó de su séptima apertura de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante. A través de un discurso que duro poco más de 25 minutos, se dirigió a concejales, funcionarios, legisladores y referentes políticos tanto oficialistas como opositores. Lo dividió en diferentes áreas temáticas, y realizo tanto un balance de lo hecho en pandemia como un adelanto de las políticas a implementar este año. Recortes del discurso fueron subidos a la cuenta de Twitter del jefe comunal:

Luego de unas palabras de Fabiola Buosi, presidenta del Concejo Deliberante, las estrofas del himno nacional y el bahiense, y un minuto de silencio pedido por el intendente en homenaje a los caídos en la invasión rusa a Ucrania, el intendente agradeció a los bahienses por la victoria electoral pasada y se adentró en su discurso. ¿A qué puntos específicos se refirió? Éstos fueron, en orden de mención, los ejes tratados:

Salud

En primer lugar, Gay destacó la labor realizada por el Municipio durante la pandemia. Al igual que el año pasado, celebró que «más del 60% de los casos de COVID se atendieron en el Hospital Municipal y en el sistema de atención primaria«. A esto, agregó que «hoy nadie puede decir que durante este tiempo no acompañamos a quienes realmente nos necesitaron».

En cuanto a los anuncios, Gay informó que en pocos días se inaugurará el Centro de Salud en Villa Gloria, que se llamará César Milstein. Destacó que «será el quinto Centro de Salud construido en nuestra gestión». A su vez, adelantó que el próximo se emplazará en Villa Harding Green.

Resulta llamativo que, en medio de una crisis hospitalaria a la hora de conseguir profesionales de la salud para cubrir áreas críticas, el intendente no mencionó la problemática. Recordemos que esto llevó al cierre de la guardia del Hospital Municipal en distintas oportunidades, así como también corre peligro hoy la terapia intensiva pediátrica del Hospital Penna. Tampoco trató el tema del cierre de unidades sanitarias que el Gobierno municipal está efectuando en los barrios bahienses.

Obra Pública

Aquí el intendente destacó que se están realizando en el Municipio un total de 116 obras en simultáneo, entre trabajos de asfalto, reencarpetado, iluminación y cloacas. Por ello agradeció explícitamente al Gobierno nacional y provincial por «el muy buen trabajo de gestión en conjunto que llevamos». En concreto felicitó a los y las legisladoras provinciales por aprobar el presupuesto 2022, el cual incluye un Fondo de Infraestructura Municipal que Gay reconoció como una «excelente herramienta, a través de la que llegarán a nuestro Municipio $300 millones adicionales para obras«.

Políticas Sociales

Podría entenderse como el primer punto realmente flojo del discurso del intendente. Fue poco profundo en cuanto a las políticas públicas que impulsó el Municipio en pandemia, ya que solo destacó el trabajo de urbanización de Vista Alegre y Villa Nocito. Además, no nombró ninguna iniciativa a implementar en 2022 para acompañar a las familias más vulnerables de nuestra ciudad.

A pesar no acompañarlas con políticas concretas, sí esbozó frases del estilo «estoy convencido de que la mejor forma de progresar de manera integral, incluyendo a todos, es con mejoras estructurales», «trabajamos para asistir a los que más lo necesitan, aunando esfuerzos con instituciones intermedias y comedores» o «estuvimos acompañando a cada familia para que transiten ese momento doloroso de la mejor manera posible».

Empleo

Una reflexión similar a la del apartado anterior puede leerse en cuanto a las políticas para combatir el desempleo en Bahía Blanca. La única cuestión mencionada por Gay sobre este aspecto tuvo que ver con «seguir impulsando programas de capacitación y formalización laboral a través de la Escuela de oficios San Roque y el área de capacitación en nuevos empleos para los más jóvenes en Espacio Tecno«.

Producción

Siendo una flamante Secretaría en el organigrama municipal, uno esperaría grandes anuncios de cara al 2022. No los hubo, aunque sí resaltó dos medidas ya implementadas para el área como lo fueron la eximición de tasas municipales a los comercios de marzo a septiembre pasado, y la ordenanza recientemente aprobada de incentivos fiscales. De cara al futuro dijo que «ahora viene otra etapa y estamos convencidos de que Bahía Blanca tiene las condiciones para seguir creciendo y situarse como un polo de atracción para inversores y emprendedores.»

Presencialidad educativa

Llamar a este apartado «presencialidad educativa» y no «educación» responde a que el intendente no mencionó ninguna política de acompañamiento al alcance del Municipio, no habló sobre infraestructura escolar, no se refirió a la denuncia de discrecionalidad en el reparto del Fondo Educativo. Por el contrario, dijo que «mientras padres, madres y varios docentes preocupados establecían protocolos para solicitar la vuelta a clases, el gobierno nacional y provincial no solo desoía, sino que además dejaba en evidencia una falta de planificación para volver a las aulas«, generando el primer aplauso en 11 minutos hacia el discurso de Gay.

Sí es cierto que luego reveló que implementará desde el Municipio un plan local para garantizar la vuelta a las aulas de aquellos y aquellas estudiantes que hayan abandonado la escuela estos años, y reinsertarlos en el ámbito escolar.

«Despapelización» del Municipio

Otra flamante secretaría es la de Innovación y Transformación Digital. Ésta llevará adelante, según palabras del intendente, un proceso de despapelización y modernización del Municipio, con la idea de dinamizar la administración para adaptar sus procesos y procedimientos y mejorar la prestación efectiva de los servicios públicos».

Bajo este apartado resaltó dos políticas y realizó un anuncio: En primer lugar celebró la creación del Club de Emprendedores y el Espacio Tecno, destinados a crear «un ecosistema donde convergen los más chicos, con educación complementaria indispensable para estos tiempos». Luego, adelantó que se creará un «chat interactivo, para que todos los vecinos puedan realizar consultas y resolver trámites sin la necesidad de moverse de sus casas».

Seguridad

Da la sensación de ser un apartado que el intendente se sacó de encima, al ser Prevención Ciudadana una Secretaría sin secretario luego de la renuncia de Álvarez Porte el pasado 4 de enero, todo esto sucediendo en medio de una compleja situación por los sucesivos atentados políticos que han sacudido a la ciudad los últimos meses. Aún así, mencionó que «invertiremos más de $130 millones en tecnología y equipamiento que nos permita mejorar el sistema de monitoreo, con más y mejores cámaras en lugares estratégicos».

A su vez, aprovechó para pegarle al ministro de Seguridad provincial Sergio Berni, por promover una gestión «más alejada de los municipios, que dista de la que mantuvimos durante cuatro años con el ex responsable de la cartera, Cristian Ritondo».

Espacios Públicos y Movilidad

Sin dudas una de las prioridades de esta gestión municipal, tanto por el presupuesto, la cantidad de funcionarios políticos y el discurso. Gay informó que hoy el Municipio se encarga del cuidado de 570 plazas y parques en la ciudad. Además, resaltó el trabajo que se está realizando en 4 puntos específicos: «Ya está en marcha la primera etapa de la remodelación y revitalización del Parque de la Independencia, con intervenciones que potenciarán las actividades de esparcimiento a cielo abierto. Al mismo tiempo avanza la construcción de los nuevos carritos del Parque de Mayo, donde continúa el programa de reforestación que toma como base la seguridad y la prevención. El parque Illia de Villa Rosas y el parque de la Ciudad serán otros dos focos de atención para generar mejores lugares recreativos».

En cuanto al debate por el proyecto de ordenanza de Alcohol 0 al Volante, presentado por el oficialismo local pero luego obstruido su tratamiento, Gay destacó que «seguramente será este el año en el que se discuta la ordenanza de alcoholemia cero«, aunque dijo que solo se dará después de que la Provincia o la Nación traten primero una normativa que dé marco a la reglamentación local.

Cultura

Uno de los ámbitos donde la gestión municipal fue más discutida estos últimos años, al punto de motivar la renuncia de la anterior secretaria Morena Roselló. A pesar de esto, Gay destacó el trabajo realizado en cuanto a las obras en el Teatro Municipal, las cuales mencionó como «un paso más que llevamos adelante en el marco de la puesta en valor de uno de los edificios más hermosos de nuestra ciudad». Afirmó que esto les permitió a los Organismos Artísticos del Sur volver a ensayar allí.

A su vez, dijo que «los festivales Disfrutá Bahía se transformaron en una marca registrada para todos los bahienses», y adelantó que «en los próximos meses lanzaremos en ‘Pase Cultural’, una tarjeta para que los jóvenes puedan acceder a beneficios, descuentos, entradas gratis y poder disfrutar de actividades culturales en salas, cines, teatros, librerías y comercios adheridos».

Medio Ambiente

Presentado como una inquietud de la gestión municipal, Gay detalló que «llevaremos adelante la mayor campaña de forestación de la historia reciente«. En este sentido. informó que el Municipio plantó 2.800 árboles el año pasado, y se comprometió a plantar más de 3.000 este 2022. Además, anunciaron la ampliación de dos políticas ambientales que tienen que ver con la actitud individual de los y las vecinas: más barrios serán parte del programa de separación de residuos y se multiplicará la cantidad de composteras comunitarias.

Participación Ciudadana

El último punto tuvo a Héctor Gay comprometiéndose para acercar la gestión municipal a los y las bahienses. Resaltó en relación a esto las reuniones itinerantes de su gabinete en distintos barrios de la ciudad, y adelantó que «a este programa le vamos a sumar encuentros de cercanía interdisciplinarios, para conocer las prioridades de los vecinos y para resolver cada tema con mayor eficacia y rapidez».

La opinión opositora

Quien analizó el discurso del intendente fue Gisela Ghigliani, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante. La edil lo evaluó como «un vuelo rasante sobre muchos temas, pero no sobre cuestiones centrales de la ciudad». Además, entendió que las palabras de Gay tendieron a «reducir muchísimo las políticas públicas a acciones concretas, cuando la política pública tiene que tener un marco general, ideológico y profundo sobre qué ciudad queremos».

¿Qué cuestiones brillaron por su ausencia? Gay no le dedicó ni una palabra de su discurso a cuestiones que tengan que ver con políticas de género, así como tampoco del acceso a un hábitat digno para los sectores vulnerables de nuestra ciudad. Ghigliani marcó que «podría haber hablado de un futuro código de planeamiento urbano, que es algo que la ciudad está necesitando». A esto agregó «que no se mencione la cuestión de género me parece gravísimo. Es un área sin presupuesto propio, las mujeres tienen dificultades para acceder a los dispositivos y los recursos. No se ha conformado la mesa que solicita el Ministerio de Mujeres de la Provincia para poder bajar recursos de forma participativa, es pobrísimo».

Por último, Ghigliani encaró distintos temas y advirtió que «la ordenanza de Alcohol Cero la dejaron durmiendo en el Consejo Deliberante. Gay habló de salud cuando se cierran unidades sanitarias y vacunatorios, y mientras los trabajadores de la salud vienen reclamando sobre la situación critica que se vive. No podemos seguir hablan de de medio ambiente solo en cuanto a separación de residuos«.

