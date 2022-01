Matías Morelli, integrante de los Organismos Artísticos del Sur

Los Organismos Artísticos del Sur (OAS), espacio que nuclea a la Orquesta Sinfónica Provincial, Ballet del Sur y Coro Estable, expresaron su descontento ante la negativa de las autoridades culturales locales de permitirles utilizar el Teatro Municipal para llevar adelante sus actividades. Esto se da a pesar de la existencia de un convenio firmado entre el Municipio y el Instituto Cultural de la Provincia en el año 2006, el cual estipula que «el Municipio se compromete a poner a disposición el Teatro Municipal para el uso diario de los cuerpos artísticos«.

Matías Morelli es delegado de la asamblea de los trabajadores artísticos de OAS, y planteó que «ensayamos durante muchísimos años en el Teatro Municipal. El convenio, que no se está cumpliendo a día de hoy, marca que el Municipio debe ceder el Teatro para Orquesta y Ballet, y el sexto piso del Mercado Municipal para administración y Coro, además de la obligación de alquilar galpones para guardar el material».

«Las declaraciones hechas por José González Casali -director del Instituto Cultural local- se desdicen cuando leés el convenio que existe entre el Municipio y la Provincia» Matías Morelli, integrante del OAS.

¿Qué justificación manifiesta el Municipio para no permitirle a estos espacios poder ensayar diariamente en el Teatro? Por un lado, mencionaron que no están dadas las condiciones de seguridad en el lugar. Además, Morelli dijo que «el Municipio hace meses dice que los OAS no pueden participar en el Teatro para que lo utilicen artistas locales. Los OAS somos artistas locales. Además, el convenio que está vigente no habla de eso, habla de que el teatro lo usen los OAS».

El músico descartó la posibilidad de poder mudarse a otro sitio para llevar adelante sus actividades, ya que ningún lugar en la ciudad cumple con las características del teatro en términos de acústica y espacio. «Nos podríamos mudar a otro lugar si se construye otro teatro lírico en la ciudad. No hay dos sitios para hacer ópera y ballet, si no trabajamos ahí no hay otro espacio».