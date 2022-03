Un problema que ya lleva tiempo vulnerando la capacidad de atención del sistema de salud local es la falta de profesionales para las áreas críticas en los distintos hospitales. Coinciden médicos bahienses, representantes sindicales e integrantes de la comunidad educativa: se trata de una situación compleja que requiere una solución integral. En este caso, y por un déficit de personal, corre riesgo de cierre la terapia intensiva pediátrica del Hospital Penna.

Gabriel Peluffo, director del Hospital Interzonal, detalló que «la terapia intensiva pediátrica está en una etapa de crisis, fundamentalmente con el número de personas que trabajan en la unidad, el plantel médico. Hemos tenido renuncias, una licencia por maternidad y jubilaciones. Esas cosas han hecho que el plantel quede reducido a un número que hace difícil la cobertura de guardias«.

Destacó el trabajo que se está realizando para no tener que cerrarla: «Nosotros con el esfuerzo propio, de coordinación con los actores de la ciudad y con el Ministerio de Salud provincial estamos tratando de evitar el cierre de la unidad, sería una locura cerrarla con esta necesidad tan importante. Es un servicio vital para la ciudad y la región. Estaríamos dejando sin atención a 150 chicos por año que se atienden en la unidad por patologías críticas».

«A mi lo que más me duele de todo esto es que no podamos brindarle atención a alguien con un accidente, y necesite de la atención. Si nosotros cerramos no hay más, es un problema gravísimo» Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna.