En su último mandato, Gay abrió las sesiones ordinarias del 2023 con un balance de su gestión

En el comienzo de su último mandato al frente del Municipio, el intendente Héctor Gay abrió con un breve discurso las sesiones ordinarias del 2023 en el Concejo Deliberante. En presencia de funcionarios locales y regionales, concejales, legisladores provinciales y otros referentes, el mandatario realizó un balance de sus siete años de gestión.

En sus 25 minutos de exposición, hizo eje principalmente en lo hecho hasta el momento por la gestión municipal, sin profundizar en propuestas de políticas a implementar durante el año. Además, el discurso dejó ruidosas omisiones: en ningún momento se mencionó ningún tipo de política social o de género, y fue escueto en cuestiones de vital importancia -principalmente este último año- como lo es la implementación de políticas de seguridad.

«Estar inaugurando el período ordinario de sesiones en mi último año de mandato me llena de satisfacción, orgullo y emoción por ser la última vez que voy a estar aquí sentado. Transformamos la esperanza en hechos concretos, hicimos de Bahía Blanca una ciudad mucho mejor para vivir, para nuestros hijos y para nuestros nietos» Héctor Gay.

Inaugurar formalmente el período ordinario de sesiones en mi último año de mandato me llena de orgullo y emoción. Son varias las razones que me unen a aquellos primeros años, pero hay una en particular: la fiel convicción de transformar a Bahía Blanca en una mejor ciudad. pic.twitter.com/av2fu19OFR — Héctor Gay (@hector_gay) March 1, 2023

¿Cuáles fueron los puntos más importantes del discurso?

SALUD

El intendente destacó la participación del Hospital Municipal en la atención sanitaria local al detallar que «durante 2022 atendió 80 mil consultas con consultorios externos, 76 mil a través del servicio de emergencias, y se realizaron 7.782 cirugías. Fortalecimos las guardias y mejoramos el equipamiento y las condiciones de trabajo de todos los profesionales».

A su vez, se refirió también a un punto que generó controversia en los últimos años como es el primer nivel de atención: «Creamos cinco nuevos Centros de Salud, refaccionamos y ampliamos el Leandro Piñeiro y muy pronto comenzará a construirse el sexto de la gestión, en Villa Harding Green. El año pasado el sistema de atención primaria atendió a 163 mil bahienses«. No emitió opinión sobre la ‘reingeniería’ del primer nivel que busca implementar a través de su secretario de Salud Pablo Acrogliano, eliminando gradualmente la atención de las unidades sanitarias para unificarla en estos nuevos centros.

EDUCACIÓN

No fueron pocos los ítems mencionados por el intendente. En primer lugar destacó que «mediante el Fondo Educativo gestionamos y concretamos 381 intervenciones edilicias en establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades. Proyectamos obras en 50 instituciones educativas, actualmente contamos con 33 en ejecución y trabajamos en proyectos para la construcción de cinco edificios nuevos, conjuntamente con el Gobierno nacional y provincial».

Sobre este último punto hizo una de sus críticas la oposición local al ser consultada: «Si la ciudad esta avanzando en aspecto de infraestructura educativa, está directamente vinculado con los fondos que llegan de Nación y Provincia. Se está haciendo mucho, pero menos de la mitad del Fondo Educativo se utiliza en infraestructura y reparación de edificios escolares. Hoy se va a inaugurar el Jardín de Infantes N°919 ubicado en Tres de Febrero 444, que el intendente quería cerrar y llevar a otro barrio. Hoy, por voluntad del Gobierno provincial, esos alumnos y alumnas van a quedar en el barrio con un nuevo edificio escolar en excelentes condiciones» dijo la concejala Analía López.

Más allá de esto, Gay afirmó que «entre 2016 y 2022 se capacitaron más de 11.500 personas a través de la Escuela Municipal de Capacitación Laboral San Roque. Durante el último año se dictaron más de 250 charlas y talleres municipales con el objetivo de llegar a toda la comunidad con propuestas de índole educativa, artística, cultural, de prevención y de esparcimiento. Y logramos implementarlo en distintos barrios de la ciudad a partir de la demanda de la comunidad. Y a través del programa de Acompañamiento Pedagógico y el proyecto de Inserción Socioeducativa logramos acompañar a más de 1.200 trayectorias educativas, implementando 84 talleres en 24 barrios de Bahía Blanca, incluyendo White, Cerri y Cabildo».

MEDIOAMBIENTE

Aquí destacó que su gestión logró «llegar a más de 35 barrios con el servicio de recolección diferenciada de residuos, y pusimos en marcha la primera propuesta de separación de residuos domiciliarios compostables a través del programa de Composteras Comunitarias. Hoy contamos con 19 espacios públicos para la recepción y transformación de residuos. Además, incorporamos puntos limpios en las delegaciones municipales para que los vecinos puedan dejar sus residuos secos y hoy en día contamos con siete puntos en Bahía Blanca, uno en White, uno en Cabildo y uno en General Cerri».

De cara al 2023, planteó que «tenemos el desafío de superar la tasa del 10 % de recuperación de los residuos sólidos urbanos que se generan en la ciudad, extender el servicio de recolección diferenciada para todos los hogares de Bahía Blanca, White, Cerri y Cabildo».

OBRAS

Hizo énfasis principalmente en las obras de asfalto realizadas en distintos puntos de la ciudad: «Me llena de orgullo ver la cantidad de barrios que la gestión conectó a través de obras de pavimentación. Por otro lado, hoy ya superamos las 10 mil instalaciones de luces LED, llegaremos al final de la gestión con 18 mil luminarias nuevas y lograremos el recambio de todas las columnas de iluminación tradicionales».

GESTIÓN URBANA

Una de las secretarías con mayor participación en el presupuesto 2023, la cual fue ganando protagonismo gradualmente durante el actual gobierno, fue la de Gestión Urbana. En este punto, Gay detalló que «estamos trabajando en el microcentro con dos obras importantes como la semipeatonalización de Alsina y Donado-Belgrano. Pero también pusimos en marcha la puesta en valor de 14 de Julio y del centro comercial en Villa Mitre. En una próxima instancia impulsaremos trabajos similares en Villa Rosas y Noroeste».

Por su parte, señaló que «la ampliación de la red de ciclovías, que está llegando a 24 kilómetros en total, también ratifica nuestro firme compromiso de construir una ciudad más inclusiva y dinámica.

Uno de los puntos que generó mayor controversia para el Ejecutivo fue la clausura del Mercado Municipal en octubre del año pasado. De manera llamativa, esto no fue mencionado en el discurso del intendente.

CULTURA

Otro punto que ha cosechado críticas a lo largo del mandato de Héctor Gay fue su abandono a la cultura local. El rechazo del sector a la gestión municipal fue tal que derivó en la salida de la ex secretaria de Cultura Morena Roselló a principios de 2021. ¿Qué se hizo en estos últimos años para mejorar su situación? «A través de propuestas culturales, logramos darle un valor agregado a cada uno de los espacios públicos. El Disfrutá Bahía en el Parque de Mayo se convirtió en una marca registrada para los bahienses, a tal punto que hemos tomado la iniciativa de llevar la propuesta a otros barrios de la ciudad. Esta gestión asumió un firme compromiso con la cultura local con la recuperación de la Isla del Parque de Mayo o la Noche de los Museos. Y no podemos dejar de mencionar a nuestro querido Teatro Municipal, en estos últimos años invertimos en su puesta en valor y hoy podemos decir que volvió a posicionarse como uno de los más modernos del país».

Sobre este punto llegó otra de las críticas opositoras. Gisela Ghigliani, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, planteó que «en general, Gay habló de proyectos puntuales y particulares, y eso no es lo mismo que la política pública. Hablar de ferias, de la Isla del Parque o del Disfrutá Bahía no es hablar de política cultural para la ciudad. La política que hubo fue de retroceso y abandono«.

MODERNIZACIÓN

Siendo un eje ya planteado el año pasado, Gay aseguró que «seguiremos profundizando en la modernización del Estado con el objetivo de mejorar la experiencia del vecino y su interacción con el Municipio. Por eso, esta semana pusimos en funcionamiento un asistente virtual mediante WhatsApp que responde consultas las 24 horas».

SEGURIDAD

Quizás una de las deficiencias más notorias del Municipio en los últimos años. Recordemos que a día de hoy siguen impunes los 4 atentados con explosivos sufridos por distintos referentes de la política local. ¿Qué se está haciendo en la ciudad para impedir situaciones similares? «Sumamos un nuevo centro de monitoreo y 450 nuevas cámaras de seguridad. Con planificación y decisión trabajamos en la implementación de un sistema de primer nivel para mayor control y prevención».

El intendente se refería a la firma con la empresa privada de monitoreo Danaide S.A. por $863 millones, la cual reemplazará el sistema de cámaras de seguridad actuales, que en su mayoría no están funcionando. El concejal por el Frente de Todos Mariano Arzuaga opinó que «eso no tiene nada que ver con políticas de seguridad. Unas cámaras que llegan a reemplazar las mismas que hoy ya existen están muy lejos de representar un plan de seguridad para el Municipio, ¿quién nos cuida? Esto nos tiene muy preocupados. No hay criterio, no hay un mapa del delito, no hay absolutamente nada».

INSTITUCIONALIDAD

El intendente celebró que «fuimos reconocidos como uno de los municipios más transparentes del país en base a la implementación y profundización de políticas de Gobierno Abierto. Estamos convencidos de que los gobiernos modernos se construyen con mayor participación ciudadana. Por eso generamos más espacios de diálogo y escucha entre los vecinos y la gestión, con programas como Gabinete en los Barrios o Presupuesto Participativo«.

ACTO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2023 Es una emoción por ser la última vez que voy a estar aquí sentado. Orgullo de saber que pusimos todo nuestro esfuerzo, trabajo y convicción para cumplir con cada uno de los objetivos que nos hemos propuesto; — Héctor Gay (@hector_gay) March 1, 2023

DESARROLLO INDUSTRIAL

Gay manifestó que «desde el Municipio hemos impulsado el nuevo régimen para la promoción de inversiones, que fue aprobado en el Concejo Deliberante con el objetivo de facilitar el crecimiento de las empresas instaladas en nuestra ciudad y atraer el arribo de nuevos emprendimientos».

RECORTE EN GASTOS

«En el presupuesto 2023 anunciamos la reducción de cargos y la eliminación de 90 tasas municipales. Una gestión eficiente es aquella que comprende el esfuerzo de la sociedad y está convencida de que la política es la primera que debe dar el ejemplo» afirmó el mandatario comunal.

POLÍTICAS SOCIALES Y DE GÉNERO

Héctor Gay no mencionó a estos dos asuntos en ningún punto de su discurso. La concejala Lucía Martínez Zara argumentó que «el vacío en el discurso se corresponde con el vacío en la gestión. Se relaciona directamente con una reducción muy fuerte para el presupuesto 2023, que también se ha notado en los anteriores. Las políticas sociales no son mencionadas, así como tampoco sus destinatarios centrales: las personas mayores, los niños y niñas, y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Llama muchísimo la atención que esto suceda en una ciudad con 40 mil personas en situación de indigencia».

«Esta gestión contribuyó a la institucionalidad, con la fiel convicción de transformar a nuestra querida Bahía Blanca en una mejor ciudad. Siempre tuvimos el mismo objetivo, trabajar en equipo para vivir en un lugar mejor, y así seguirá siendo hasta el 10 de diciembre» Héctor Gay.