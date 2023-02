Carlos Casalini, integrante del Foro Popular de Salud

El Foro Popular de Salud, agrupación que integran más de 80 trabajadores y trabajadoras de la salud bahienses, lanzó un fuerte comunicado en el cual se oponen al sucesivo cierre de unidades sanitarias en nuestra ciudad. Allí, luego de explicar en qué consiste la estrategia del primer nivel de atención sanitaria, concluyeron que el Gobierno local encarna «un modelo individualista, donde la salud comunitaria no tiene lugar, donde cada uno vale lo que puede pagar y no por ser persona sujeta de derechos».

Carlos Casalini es médico clínico del Hospital Penna, además de integrante del Foro Popular de Salud. Afirmó en comunicación con Radio Urbana que «la discusión no debe ser si se cierra o se abre una unidad sanitaria, sino de cómo nos acercamos o nos alejamos de los vecinos más vulnerables de la ciudad. Debemos encontrar herramientas para que la salud pública llegue a los más vulnerables«.

✍️ Comunicado sobre la política de cierre de unidades sanitarias por parte del Gobierno municipal: pic.twitter.com/DtfRBn2f9g — Foro Popular de Salud Bahía Blanca (@ForoSaludBahia) February 12, 2023

Casalini resaltó que desde la gestión municipal «inventan palabras para esconder el cierre de las unidades sanitarias, herramientas que dan respuesta a los grupos más vulnerados de la comunidad. Lo hacen porque su visión política excluye a esta gente, toman a la salud como una variable de ajuste«.

¿Cómo debería abordarse la atención primaria de la salud en la ciudad? Según el Foro, «no debe circunscribirse a atender a los vecinos cuando ya están enfermos. Eso no es lo único que realizan las unidades sanitarias; quizás tampoco es lo más importante. Cumplen otras funciones que tienen que ver con la salud integral: prevención, educación, contención. Debemos ir al vecino para cubrir esas necesidades, no esperar a que el vecino se acerque».