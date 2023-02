Gisela Caputo, concejala de Juntos

El día de ayer se llevó adelante en el Concejo Deliberante la segunda sesión extraordinaria del 2023. Entre algunos de los proyectos aprobados se destacan la firma del convenio para las obras en calle 14 de Julio, pedidos a Vialidad Nacional y Provincial para reforzar los accesos a la ciudad, un pedido de informes por el cierre de la unidad sanitaria en Villa Nocito, y el alquiler de un inmueble en el que el Municipio colocará un nuevo centro de monitoreo.

Este último fue rechazado por el Frente de Todos, y contó con los votos positivos de Avanza Libertad y Juntos, a excepción de Gisela Caputo, concejala oficialista identificada con el radicalismo local. Explicó que no acompañó la iniciativa porque «hoy ya hay un centro de monitoreo, y si bien no es que me opongo a que haya otro, es una inversión sobre una inversión. Armar un centro de monitoreo no es poner cámaras y computadoras, se necesitan un montón de cuestiones técnicas que requieren importantes inversiones. Hoy ya hay un centro que funciona cerca de la terminal, y tiene 20 sillas vacías. No hay gente suficiente para mirar las pocas cámaras que hay«.

En términos de presupuesto municipal, la concejala detalló que «el alquiler será de $350.000 por mes, en Saavedra al 200. Este alquiler es por 6 meses, y luego se irá renovando por la inflación. Vamos a terminar gastando millones de pesos, hay que cuidar los gastos del Estado. Para generar una herramienta que no va a servir, prefiero rechazarla«.

«Yo sigo siendo una concejala oficialista, esta no es una práctica política que pienso sostener. Uno siempre puede no compartir cuestiones si se hace con responsabilidad, es sano para la democracia» Gisela Caputo.

¿Cuál es el proyecto del Municipio para este nuevo centro? La edil marcó que «la idea política es hacer un centro vidriado para que la comunidad pueda verlo, y así dar una sensación de seguridad mayor. Fue esa la explicación más fuerte que me dieron los funcionarios. Si bien van a adquirir cámaras nuevas, los puntos son los mismos. Se cambian cámaras 360° por tres cámaras en un mismo sitio. Dieron a entender que necesitaban más espacio, pero hoy el centro de monitoreo es bastante amplio, no se necesitan 100 personas».

Caputo resaltó que no se trata de la primera vez que pone de manifiesto sus dudas sobre este tema. Recordó que «en noviembre, cuando se trató la licitación del alquiler de cámaras yo planteé tres puntos en los que no estaba de acuerdo: uno tenía que ver con el centro de monitoreo, otro con las cámaras en los ingresos y egresos de la ciudad, y otra sobre los tiempos de las licitaciones. En ese momento no voté en contra porque la ciudad necesita cámaras, pero plantee estas inquietudes».

La concejala evaluó por último la gestión en seguridad que está llevando adelante el Municipio. Opinó que el secretario Jorge Ricardo Galli «es un chico preparado y tiene muy buenas intenciones, pero las decisiones políticas en Bahía Blanca las toman otras personas. Lo que está pasando en la ciudad me preocupa mucho. Estamos hablando de dos muertes por ajustes de cuentas en dos semanas» (en relación al asesinato de un joven en Villa Rosario, y de otra persona en las inmediaciones del Club Villa Mitre).