Esta semana se dio inicio a la presentación del presupuesto municipal 2023 por parte de los y las secretarias de cada área particular. Ya pasaron por el Concejo Deliberante los titulares de Economía, Salud, Gestión Urbana, y ayer fue el turno de Vanina González, secretaria de Políticas Sociales.

Esto generó importantes críticas por parte de la oposición, al notar recortes en puntos críticos. Lucía Martínez Zara, concejala por el Frente de Todos lo explicó en comunicación con Radio Urbana: «Salimos de la presentación con una sensación de tristeza importante. Primero por ver que el área de gestión más sensible que tiene la ciudad, la que tiene la responsabilidad de avanzar en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, no cumple con esa responsabilidad. Termina reduciendo su presupuesto en $600 millones«.

Hoy se presentó el presupuesto de Politicas Sociales y paradojicamente fue imposible hablar de políticas públicas

Lo concreto: el área perdió MÁS DE 600 MILLONES

No es PRIORIDAD abordar las desigualdades desde los 1eros años como la acumulación de las mismas a lo largo de la vida — Lucía Martinez Zara (@LuMartinezZara) December 15, 2022

Según la edil, ese recorte se explica porque «bajó la participación de la Secretaría en lo que correspondía al total del presupuesto. Políticas Sociales el año pasado tenía un 7,1% de participación, y hoy es del 5,6%, una pérdida real de $600 millones. Eso implica que un área como Niñez represente el 0,097% del presupuesto».

¿Cómo se ubica Políticas Sociales en relación con otras áreas de Gobierno? Martínez Zara detalló que «los recortes tienen que ver con que el área, comparado con otras secretarías, es la que tuvo un porcentaje menor de aumento, con un 68%. En comparación, la secretaría de Gestión Urbana tuvo un aumento del 267%». Teniendo esto en cuenta, el aumento presupuestario de Políticas Sociales será al menos 20 puntos porcentuales más bajo que la inflación anual en nuestra ciudad.

«Nos fuimos con enorme tristeza y gran preocupación. Primero vemos una falta de definición de políticas públicas. En ningún momento discutimos sobre ellas y esto es grave. Debe haber una ejecución prioritaria y estratégica de los recursos, y acá sucede todo lo contrario. Las niñeces y los adultos mayores son los últimos en la fila» Lucía Martínez Zara.

¿Cómo afectará esto a los sectores más vulnerables? Según Martínez Zara, «esto significa que claramente las infancias, las juventudes y las personas mayores son los últimos en las filas del presupuesto. Serán los primeros en sufrir el impacto de la falta de políticas públicas. Primero se va a notar el recorte en el recurso humano, que es clave. Esta reducción implica precarizar trabajadores. También implica que hay menos recursos para lugares fundamentales como los centros de día para primeras infancias o para las guardias de niñez, que son dispositivos de emergencia para niños con vulneración grave de sus derechos».

En particular detalló que, por ejemplo, «el área de juventudes tiene el mismo presupuesto del año pasado, de $4,5 millones. ¿Cuántas políticas para impactar en la juventud bahiense podes generar con eso? Creemos que puede haber otro proyecto de ciudad que beneficie mucho más a los bahienses. Más allá de las miradas distintas debemos dialogar en un marco de respeto, y eso no pasa con Políticas Sociales. No contestan las preguntas, se ríen».

«El bloque del Frente de Todos no titubea al momento de salir a defender a la ciudadanía bahiense en temas que impactan fuertemente como es el debate del presupuesto. Vamos a dar todos los debates necesarios, estamos ahí defendiendo y representando a la ciudadanía bahiense. No podemos permitir que se desatiendan sectores y se quiten oportunidades de vivir dignamente y acceder a derechos» Lucía Martínez Zara.