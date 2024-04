Mauricio Vargas, secretario general de UPCN Bahía Blanca

Como está sucediendo a nivel nacional, se está despidiendo en masa a trabajadores del Estado nacional en Bahía Blanca. En concreto, la oficina local de la Agencia de Discapacidad cerró sus puertas tras ser despedidos sus tres trabajadores, los despidos en ANSES generaron el cierre de las oficinas de Monte Hermoso y Cerri, hubo nueve despidos en Vialidad Nacional, tres en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cerró también la delegación regional del Ministerio de Desarrollo Social, y se dio de baja el programa ‘Primeros Años’, echando a tres profesionales y desvinculando a 35 referentes barriales. A esto se suma el cierre de la sede local del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), echando a todos sus empleados.

Mauricio Vargas, secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) de Bahía Blanca, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «lo del ENACOM nos cayó como un baldazo de agua fría, la resolución salió el miércoles a las 19:00 previo al feriado y de una manera muy violenta. Pusieron a la Policía Federal en la puerta de la oficina, fue vergonzoso y provocador. Ahora se viene un plan de lucha como en todos los lugares donde hicieron estos desastres. Son organismos muy sensibles, en ENACOM he visto gente grande que va a hacer reclamos, que ahora queda sin atención. Ni hablar de la oficina de Desarrollo Social, o los encargados de la Agencia de Discapacidad. Hoy se presenta el amparo nacional por parte de UPCN por todos los trabajadores echados. Estamos todos preocupados y afligidos por las familias detrás de esto, es muy duro todo lo que esta pasando».

«El día que nos pongan un aumento por decreto, ahí perdimos el ultimo derecho que tenemos. Nos sentaremos en paritarias aún sabiendo que serán a la baja, pero no lo podemos perder porque costó muchísimo que haya paritarias. Nos sentaremos a negociar como sea, debemos garantizar derechos y los aumentos a los trabajadores» Mauricio Vargas.

En detalle, Vargas agregó que «los trabajadores todavía no han sido notificados, hasta eso es vergonzoso. Les dijeron que no pueden entrar a la oficina. Una vez notificados, empezaremos con las asambleas. Las medidas más grandes se toman en Buenos Aires, por lo que al Gobierno nacional no les importa lo que sucede en el interior. La decisión tomada es la del cierre del organismo, algo que no queremos y por lo que lucharemos, no queremos que pasen a otra dependencia o ministerio. Lo que se esta buscando desde el Gobierno es generar conflicto, y debemos responder con más gente en la calle«.

Finalmente, Vargas aseguró que «el término ‘ñoquis’ es una frase para la gente y la televisión, es una estupidez que hablan para los seguidores. En el interior no hay ñoquis, nos conocemos todos. Estamos sorprendidos con la gente normal que aplaude esta medida, parece que no tienen ni idea de dónde esta el Estado ni para qué sirve. Es la misma gente que después va a tramitar un subsidio por discapacidad, o un pasaje gratis de colectivo; todo eso lo hacen los trabajadores estatales. Ahora van a tener que llamar un 0-800 que lo atiendan en 3/4 días. Se nota cuando van al ANSES, al PAMI, o con el trabajo de Vialidad Nacional para que bajen los accidentes en las rutas; ahí está el Estado. Pero evidentemente se comieron el discurso de que son ñoquis, es una ignorancia que asusta».