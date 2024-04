Luz Mosqueira, integrante del programa ‘Primeros Años’ del Ministerio de Desarrollo Social de Nación

Continúan los despidos de empleados públicos en Bahía Blanca: en las últimas horas se comunicó que se cerró el programa ‘Primeros Años’ dentro del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. El mismo empleaba a 38 personas en nuestra ciudad, y tenía por objetivo el acompañamiento de las infancias en los hogares más vulnerables.

Luz Mosqueira es psicóloga e integrante del programa, y detalló que «la política nació en el 2006, está en 21 provincias, y en 2018 comienza a funcionar en Bahía Blanca. Somos un equipo de tres profesionales, el miércoles a la noche nos llegó un mail con la decisión tomada, sin firma y con el logo del Ministerio de Capital Humano. Trabajamos además en los distintos barrios con 35 referentes, a las cuales les brindamos diversas capacitaciones para trabajar con la primer infancia. Acá específicamente trabajamos con zonas de crianzas y espacios comunitarios, con espacios semanales para todas las familias, de juegos y lecturas, de reflexión, jornadas comunitarias para cuidar a las primeras infancias, entre otra variedad de actividades y acompañamiento».

La profesional detalló que «éramos 200 trabajadores a nivel nacional; a los planteles de Bahía Blanca y Mar del Plata nos echaron por completo, por lo que creemos que el programa cerraría. En la ciudad somos tres técnicos y 35 facilitadoras barriales que cobraban un potenciar infancias. No sabemos que pasará, el Gobierno tomó la decisión de cerrar las oficinas del Ministerio en todo el país. Todos los trámites son reemplazados por un 0-800, pero para estas cuestiones hay que acompañar poniendo el cuerpo. Nos ha tocado de acompañar con problemas de violencia de género, de abusos, de problemas con infancias. Eso es poner el cuerpo, hay que ir al espacio donde pasa todo esto, no se puede atender por teléfono».

«Tengo temor de la calle, que si uno sale le pase algo. Los comentarios tras una nota son muy violentos, y una no está preparada para el odio que hay, o para ver cómo celebran que alguien esté despedido. Eso me da miedo, me angustia y preocupa. Es desconocido, y da mucha pena y miedo» Luz Mosqueira.

¿Qué tareas se llevaban adelante en el marco de este programa? «Entre las cuestiones que atendimos se detectó que había muchas familias que compartían camas y se entregaron 50 cunas. Hemos trabajado también para el proyecto de huertas comunitarias y compras solidarias a bajo costo, donde cada familia se paga su bolsón de verduras a precios accesibles. Trabajamos con el Centro de Acceso a la Justicia para que las familias puedan renovar sus documentos, hemos hecho jornadas de PAP comunitario porque había mujeres que no habían podido hacérselo por cuidar a sus hijos. Esto es un poco de todo lo que se pierde con el cierre del programa por parte de Nación«.

Mosqueira se refirió también a la respuesta social a estos despidos: «Esta decisión está siendo sostenida por gran parte de la sociedad que cree que están echando ñoquis, y no es así. Están echando trabajadores, yo soy psicóloga y decidí trabajar en la salud comunitaria por vocación. Yo voy a seguir trabajando, pero lo que me preocupa es el vaciamiento de la política pública de acompañamiento a las infancias. Hicimos ollas populares, en pandemia salimos a entregar bolsones, luego del temporal trabajamos sobre la emergencia alimentaria. Despedirnos diciendo que estaban evaluando los contratos es mentira. No nos evaluaron, nadie nos vino a visitar, y en estos tres meses no paramos de trabajar».

«Trabajamos con la emergencia del temporal haciendo relevamientos casa por casa, hicimos jornadas comunitarias de salud, jornadas por el 8M, de reflexión e intervención por el Día de la Memoria, talleres de seguridad alimentaria para las infancias. De todo, y nos echaron por una decisión política» Luz Mosqueira.