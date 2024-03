Juan Garayzar, trabajador despedido de ANDIS

Esta semana se hizo pública la decisión del Gobierno nacional de despedir a los tres trabajadores que se desempeñaban en la Agencia de Discapacidad en Bahía Blanca. Se trata de la totalidad de su plantel de trabajo, por lo que el organismo queda virtualmente cerrado en nuestra ciudad y la región.

Juan Garayzar es uno de los trabajadores despedidos en ANDIS en Bahía Blanca, y aseguró que «quedábamos tres personas en la agencia. Lo más triste es que la gente con discapacidades no tendrá quién atienda sus reclamos, y duele personalmente porque mi hija también se quedó sin trabajo. Somos laburantes de un Estado presente, asistíamos con subsidios para instituciones y personas con discapacidad, no somos ñoquis como nos han llamado. Hoy esa gente nos sigue llamando, nosotros asesoramos igual. Son decisiones que toma el Gobierno nacional, durante el macrismo también se hizo un recorte en la misma área».

«Tengo 60 años y si me quedo sin trabajo es muy duro, pero mi hija tiene 34 y mi otro compañero de 30 años, que además tiene discapacidad, y dejarlo sin trabajo es aun peor» Juan Garayzar.

En lo puntual, Garayzar afirmó que «no hay nada más, se acabó la atención al público. Lo hablé con el intendente de Punta Alta y con Susbielles, para que sepan de la problemática que se vive en la zona. No hay gente que trabaje para los discapacitados en Bahía Blanca y la región. El presidente a través del DNU hizo que no se respete el contrato que teníamos hasta fin de año y nos quedamos los tres en la calle».

Por último, concluyó que «hoy quienes iban a la Agencia me siguen llamando y agradeciendo. Cuando a una persona discapacitada o con enfermedades terminales le das la posibilidad de recibir una pensión, le podés alargar los años de vida. Me pasaba los días recorriendo los barrios ayudando a quien lo necesite. Eso la gente no lo sabe, y después nos tratan de ñoquis. A veces piensan que por trabajar en el Estado tenemos sueldos de millones, y hace años cobramos una miseria».