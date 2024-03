Manuel Pereira, delegado de ATE en la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Continúan los despidos en Bahía Blanca por parte del Estado nacional en sus distintas áreas y organismos. Como ya sucedió en la Agencia de Discapacidad, en ANSES, el ENACOM o Vialidad Nacional, ayer se notificó a tres trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que no serán renovados sus contratos.

Manuel Pereira es el delegado de ATE en la ANSV, y aseguró que «fueron tres los despedidos notificados en Bahía Blanca de manera verbal, ni por telegrama ni carta documento. Somos 21 personas que trabajamos en la Agencia de Seguridad Vial en la ciudad. En total, fueron 400 despidos en todo el país en un organismo que no llega a los 1.400 empleados, es un tercio de los trabajadores. Esto no es algo que termina acá, porque para las personas que siguen las renovaciones de contratos serán por tres meses, y las revisiones sucederán nuevamente. Esto va a durar todo el año, acá todos somos contratados, no hay gente en planta permanente».

«Se van a presentar medidas judiciales para reincorporar a los compañeros, en diciembre de 2015 pasamos por una situación similar. Esto es ideológico, es una lotería. Están vaciando todos los organismos» Manuel Pereira.

En cuanto a la situación particular de los tres trabajadores despedidos, Pereira marcó que «al ser una oficina con tareas operativas no tenemos un director designado, sino un jefe que es un trabajador más. Sí hay autoridades a nivel nacional, que comenzaron a cumplir funciones hace solamente diez días. La comunicación de los despidos fue de los directores hacia nuestro jefe, y él nos notificó de su desvinculación. Son despidos ideológicos a trabajadores con un legajo intachable, tipos que siempre vienen, laburan, son puntuales. No les importó, los tres son padres y sostenes de familia. Desde el gremio hubo ayer una jornada de lucha que seguirá el próximo miércoles si no se modifica esta situación, para que los compañeros sean reincorporados».

¿Cómo afectarán estos despidos al normal funcionamiento de la Agencia? «Bahía Blanca tiene cuatro rutas nacionales, y sacar trabajadores de allí es dejar a los bahienses desprotegidos por una decisión política. Ahora las tareas se complican, los tres despedidos son operarios que trabajan los fines de semana. Nosotros trabajamos articuladamente con la Policía Rural, Gendarmería, Policía Federal en rutas nacionales, gente de tránsito de Punta Alta y Bahía Blanca, hacemos asistencia a Vialidad Nacional cuando deben hacer mantenimiento en rutas, vamos a los accidentes, en época de cosechas vamos a hacer ordenamiento vehicular al triángulo para evitar accidentes, y ahora somos pocos. Que falten tres personas es barajar y dar de nuevo, además del desfinanciamiento que vivimos porque te patean los mantenimientos de nuestros vehículos».

«Es terrible no saber qué pasará con los trabajadores y con uno mismo de acá a tres meses. Veo a los compañeros despedidos y no pararemos de luchar para que los reincorporen. Da bronca porque son tres pibes que se quedaron sin laburo, no saben hasta dónde le podrán dar de comer a su familia» Manuel Pereira.