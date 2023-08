Leandro Palacio, de ‘Palacio Animal’

Tras la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, todos los rubros de la economía sufrieron de importantes aumentos de precios, tal como sucedió por ejemplo en computación, medicamentos, carnicerías o alimentos generales. ¿Cuál es la situación particular de los alimentos para mascotas?

Leandro Palacio, dueño de ‘Palacio Animal’, explicó en comunicación con Radio Urbana que «los aumentos que tuvimos esta semana fueron los más altos desde que tengo uso de razón en este rubro, de hasta un 35%. Tuvimos listas nuevas del mismo producto el lunes, martes y miércoles. Todas las marcas están en un piso alto, de $15.000 para arriba las bolsas de entre 15 y 20 kilos. Ya no existe un alimento barato y bueno por $5.000 como antes. La bolsa de 15 kilos de alimento de primera calidad está cerca de los $30.000″.

«El precio de los productos para gatos siempre es más caro que para los perros, aunque comen mucho menos» Leandro Palacio.

En cuanto al impacto de la suba del dólar en sus precios, el comerciante explicó que «hoy no hay alimentos de mascotas que no tengan insumos importados. Hay muchas cosas que no se producen en el país y vienen sí o sí de afuera. Las importaciones del rubro se pasaron al dólar MEP, encareciendo los productos un 25%. Luego, todos los meses las marcas ajustan sus precios a la inflación«.

Por último, Palacio resaltó que «para algunos alimentos con dietas específicas, como alimentos recetados, uno no puede reemplazarlos por otros. Hay gente que se angustia en el mostrador. El comerciante de cualquier rubro es la primera barrera que tiene el cliente en cuanto a la queja, y ningún comerciante pyme es formador de precios. Hay un humor social que está complicado y es justo, a nadie le alcanza».