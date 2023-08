Javier Báncora, dueño de La Banderita

Tras las medidas económicas anunciadas este lunes por el Gobierno nacional, que incluyen una devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, se dispararon los precios en todo el país. ¿Cuál fue el impacto de esto en las góndolas de los supermercados en Bahía Blanca?

Javier Báncora es el dueño de la Banderita, quien aseguró que «estamos desde el lunes recibiendo listas de precios con aumentos y no nos queda otra que aplicarlas, varían desde el 10% al 25%. Hemos bajado nuestros márgenes para ser un poco más competitivos. Yo tengo que vender, no me queda otra».

«Ha cambiado mucho la forma de comercializar, antes vos tirabas un folleto y te duraba 15 días impreso. Eso fue mutando y ya no se puede hacer por un tema inflacionario pero también porque la gente no va al supermercado a hacer la compra mensual, sino que va todos los días para ver qué ofertas hay» Javier Báncora.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en julio 2023 fue Comunicación (12,2%), escoltada por Recreación y cultura (11,2%) https://t.co/AN372IQyuk pic.twitter.com/AX39pA7OOS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 15, 2023

En detalle, marcó que los aumentos más importantes «los notamos en productos de limpieza, pañales y café, quizás por sus componentes importados. La principal cervecera aumentó un 10%, la principal embotelladora de gaseosas todavía no aumentó. Ayer se acordó en una reunión con la Secretaría de Comercio el nuevo programa de Precios Justos negociando los nuevos precios en la lista, por lo que hay varias empresas que todavía no aumentaron».

Particularmente, afirmó que «hubo un aumento tremendo de la carne entre ayer y hoy, fue lo que más aumentó. En total fue cercano al 35%, lo que dispara lo que va a ser el promedio de inflación del mes por lo que implica la carne en la canasta. La principal yerbatera aumentó un 12%, y en promedio todas anduvieron en ese margen. Tuvieron un aumento fuerte el mes pasado. Estamos esperando la lista de Molinos en cuanto a aceite».

Por último, Báncora explicó cómo cambió la forma de consumir de sus clientes debido a la situación económica: «Año a año viene bajando el nivel de consumo. Si vemos desde junio del año pasado a este, bajó el nivel de artículos vendidos a nivel interanual. La gente compra menos, porque hemos ganado cantidad de clientes pero el ticket promedio es más bajo. Por eso necesitamos más ofertas para sostener la facturación».