Nicolás Moresco, de ‘Qué Carne Cefe’

Luego de una semana complicada en términos económicos tras las PASO, sumado a la decisión del Gobierno nacional de devaluar el tipo de cambio un 22%, rápidamente subieron los precios en todos los rubros. Ya repasamos cómo se trasladó ese aumento en áreas como computación, medicamentos o alimentos generales o para mascotas. ¿Qué sucedió en las carnicerías?

Nicolás Moresco, es dueño de ‘Qué Carne Cefe’, ubicada en O’Higgins al 258. Allí, aseguró que «el lunes nos encontramos con una suba de hasta el 79% del lunes al miércoles. El sábado estábamos en $2.200 el corte promedio y hoy no encontrás por abajo de los $3.000. La pulpa no baja de $3.300 el kilo. Si lo mirás desde el lado productivo, la carne estaba muy barata, pero según el bolsillo la gente no puede pagarlo».

«Estamos de los dos lados, del mostrador y el productivo con carnicería y hacienda. Es un negocio 100% familiar, yo atiendo con mi hermano, mi mamá está en la caja» Nicolás Moresco.

¿A qué se deben los aumentos? El carnicero aseguró que «la hacienda en pie en estos días aumentó un 45%. Por ejemplo, un kilo de invernada pasó de $450 a $1.100. La sequía lo que provocó no fue un aumento, sino que provoca que el productor deba deshacerse del animal por no tener con qué alimentarlo. Allí se compra barato al productor y hacen su negocio».

Moresco compartió algunos de sus precios luego de los aumentos: La pulpa está $3.500, el asado $2.990, osobuco $1.990, vacío $3.500, picada especial $2.500, chinchulín $1.100, e hígado $550. Sobre ello, afirmó que «en el mostrador se nota, hoy por ejemplo el hígado tiene una demanda grandísima. La gente busca esos cortes porque no llega. Todo lo que es achuras es medianamente económico en relación con la carne».