Francisco Cantamutto, economista del IIESS-Conicet

Luego de la inesperada victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional, el Ministerio de Economía anunció diversas medidas económicas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las mismas tienen que ver, entre otras cuestiones, con una suba del tipo de cambio que llevará el dólar oficial a $365.

Francisco Cantamutto, economista del Instituto de Investigaciones Económicas y Social del Sur (IIESS-Conicet), marcó que «la devaluación que se realizó era la requerida por el FMI en las últimas negociaciones. Se tomó sin siquiera reunirse con las autoridades del Banco Central, independientemente del resultado de las PASO. Se esperaba tensión, y para adelantarse a esa reacción se decidió corregir en función del pedido del FMI. No se movió una línea de lo acordado, y esa devaluación logró achicar la brecha. El aumento no tuvo que ver con la derrota del oficialismo; que no iba a salir primero era algo que el mercado daba por sentado, no así la victoria de Milei. Hay que esperar a ver cómo abre el dólar hoy».

«Ninguna de las tres principales fuerzas políticas plantea romper con la instrucción del FMI, por lo que necesita desembolsar para lograr algún nivel de calma. La victoria de Milei es un escenario que no preveían los mercados» Francisco Cantamutto.

El BCRA dispuso incrementar la tasa de #PolíticaMonetaria en 21 puntos porcentuales.

La tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez #Leliq a 28 días pasó a 118% (209% TEA).https://t.co/uzxKqxFMYW — BCRA (@BancoCentral_AR) August 14, 2023

El economista aseguró que «es exactamente el nivel de devaluación que se ofrecía a algunos sectores agropecuarios. El FMI reconoció oficialmente que va a enviar lo pactado, e incluso aumentarlo a unos $10.000 millones de dólares. La medida devaluatoria va a elevar la inflación, eso va a suceder. La respuesta a ello es subir la tasa de interés, todo esto va a incrementar el precio de los insumos de importación y generará una recesión. La receta del FMI es recesiva».

¿Cómo será ese impacto de la medida en la inflación? «La suba de precios venía con una leve tendencia a la baja, pero ahora con esto se va a incrementar. Todos los insumos se fijan al dólar oficial, incluso en los comercios de cercanía. Ese aumento se va a ver reflejado literalmente, de una manera concreta».

Por último, Cantamutto analizó los impactos de la victoria de La Libertad Avanza en los mercados: «Milei es un líder sin aparato político ni estructura que lo respalde como para pensar en la viabilidad de las políticas que plantea. Por eso es muy probable que desencadene una crisis social y política, lo que genera un estrés en los mercados, que daban por sentado una victoria de Juntos por el Cambio seguido de Unión por la Patria».