Este miércoles 25 de mayo se cumple un año desde el atentado con una bomba en el Ateneo Néstor Kirchner, unidad básica de La Cámpora, ubicado en la esquina de Donado y Beruti. La explosión del artefacto durante la madrugada del día patrio provocó destrozos no solo en el local partidario, sino también en comercios y domicilios hasta a 50 metros a la redonda. Al día de hoy, no hubo ningún responsable detenido por el hecho por parte de la Justicia.

Ayelén Durán, senadora provincial por el Frente de Todos y referente bahiense de La Cámpora, expresó su sensación al recordar el hecho. Dijo que «el ateneo es nuestra casa militante. Lo que a mi me genera es impotencia«.

A su vez, recordó que «manifestamos en ese momento que la impunidad iba a permitir que esos eventos sigan sucediendo. Necesitábamos que la Justicia actúe rápido no solo por el hecho puntual. Efectivamente eso sucedió: después pasó lo de Lavalle, lo de Olga Curipán y finalmente lo de Maximiliano Núñez. No sabemos qué más puede pasar».

«Hubo destrozos hasta a 50 metros a la redonda, afectó a todo el barrio. Hace más de 10 años que convivimos en paz con la comunidad» Ayelén Durán.

¿Cómo avanza la causa judicial? Finalmente fueron unificados bajo un mismo proceso los cuatro atentados antes mencionados. Luego de ello, quedaron bajo el Juzgado Federal N°2 a cargo de la jueza María Gabriela Marrón. Sobre ello, Durán opinó que «el avance más significativo fue la unificación de las causas, sino había algunas en el fuero Federal y otras en el Provincial. No eran causas separadas. Después hubo allanamientos, pero eso no nos llevó al responsable. Lo que exigimos hoy es justicia, y no hay justicia cuando no hay un responsable. Luego no tuvimos más novedades de la causa. Esperemos tenerlas pronto».

En ese sentido, la senadora expresó que «claramente los atentados están bajo el mismo hilo conductor, por eso pedimos la unificación de las causas». Además, sobre el hecho puntual sucedido hace un año, agregó que «fue organizado. La bomba tuvo una operatoria sumamente planificada, hubo todo un procedimiento y fue hecho por gente que sabía lo que hacía».

«Después de un suceso así nunca vuelve a ser lo mismo. Tenemos los reparos y cuidados, pero tenemos también la fuerza militante. Acá se vino a combatir la política, y nosotros como espacio sabemos de resistencia, lucha y convicción cuando hacemos política. Esto no fue un ataque a La Cámpora, sino a todo el Frente de Todos» Ayelén Durán.