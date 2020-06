El Comité de contingencia para Coronavirus confirmó cuatro casos positivos en la ciudad. Dos de ellxs responden a un adulto mayor de 85 años y su cuidadora y se encuentran internadxs en el Hospital Italiano. Además hubo un caso importado de un residente de Azul internado en la clínica de OSECAC en aislamiento. La restante se encuentra en un hotel, en aislamiento y bajo investigación epidemiológica. Hablamos con Pablo Acrogliano, Secretario de Salud del Municipio: “Estos nuevos casos desde el punto de vista sanitario no nos desacomodan demasiado, son situaciones que estábamos esperando. Las investigaciones epidemiológicas no son sencillas, a medida que la pandemia avanza nos vamos a empezar a encontrar con casos que nos van a costar más determinar su origen. Que tengamos un caso de transmisión comunitaria no significa que el virus esté circulando, solo significa que no sabemos dónde se contagió”.

Acrogliano sostuvo que las camas totales que tiene Bahía Blanca son 800: “El Ministerio indica tomar el 25% para coronavirus. No hay que olvidarse que se tienen que atender también otras patologías”.