Nicolás Muñoz Cruzado, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal

En el marco de la crisis hospitalaria por la falta de médicos en las áreas críticas, los trabajadores y trabajadoras de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) lanzaron un comunicado exigiendo respuestas a las autoridades municipales y provinciales para afrontar esta situación. Allí marcan que «queremos expresar nuestro desconcierto y creciente preocupación por la falta de reacción y respuestas ante las reiteradas manifestaciones y movilizaciones realizadas para advertir el crítico estado del sistema público de salud».

El representante local de CICOP y médico del Hospital Municipal, Nicolás Muñoz Cruzado, explicó que «las áreas más comprometidas en función del recurso humano son el servicio de emergencias, con un conflicto que no se resuelve desde que terminó el pico de la pandemia. La mayoría de los días en el hospital la cobertura de las guardias es mínima».

En ese punto, lanzó una predicción inquietante para la comunidad, al decir que «vamos a tener muchos problemas a corto plazo. Nuestra evaluación para los próximos dos o tres meses es que no va a poder alcanzarse la cantidad necesaria para brindar un servicio de calidad. Hay entre 18 y 20 profesionales médicos y necesitaríamos para tener una cobertura adecuada completa entre 35 y 40″.

Aquí hacen referencia a los dichos del intendente Gay en la apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, donde adelantó que en la semana se inaugurará el Centro de Salud de Villa Gloria, y que ya se está planificando otro en Harding Green.

¿Cuál viene siendo la respuesta de las autoridades políticas ante el conflicto? El médico indicó que «diálogo con el Municipio hemos tenido, pero no se han alcanzado soluciones reales para el problema de recurso humano. Sobre ese punto no nos escucharon de forma adecuada ni ofrecieron soluciones concretas. La realidad no es sostenible y el problema es gravísimo. Hoy no hay medidas de fuerza puntuales, tendremos una asamblea la semana próxima y entraremos en paritarias».

Luego profundizó en ese último punto, ya que desde enero y con el fuerte aumento de casos de COVID-19 en la ciudad, desde CICOP se decidió hacer una pausa a las medidas de fuerza llevadas adelante a fines del año pasado. Muñoz Cruzado afirmó que «a pesar de esto el ánimo de los profesionales no cambió y seguimos teniendo las mismas problemáticas. Cuando convoquemos a asamblea seguramente comenzaremos de vuelta con las medidas de fuerza«.

Te podría interesar: