Marcelo Feliú, candidato a Senador Provincial por Unión por la Patria

Tan solo cuatro días nos separan de las elecciones generales, y está pronta a definirse la situación de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, de la legislatura bonaerense y de las distintas intendencias. En ese contexto, el candidato a senador provincial por Unión por la Patria, Marcelo Feliú, habló con Radio Urbana.

En primer lugar, aseguró que «la persona que ocupe el lugar de intendente debe tener un rol protagónico, y quien ha demostrado conocimiento de las necesidades de Bahía Blanca, y entendimiento de este proceso de inversiones que deben convertirse en desarrollo es Federico Susbielles. Hay que tener una mirada muy particular en Bahía Blanca, y necesitamos un intendente protagonista, no un testigo«.

¿Cómo puede explicarse la magnitud de estas inversiones a las que hace referencia el candidato? «Estamos frente a una elección paradigmática para la ciudad. Bahía Blanca será el epicentro de una tracción económica sin precedentes en la Argentina. Hace menos de una semana el Congreso nacional dio media sanción a la ley de promoción del GNL, y uno tranquilamente podría nombrarla como una ley de inversión privada inédita para Bahía Blanca y la región. De concretarse, pone a la ciudad en el corto plazo en el centro de 10 mil millones de dólares, y en el mediano plazo de 40 mil millones. Si eso se llegara a concretar, la elección del intendente de Bahía Blanca es sustancial».

«Vemos que esto no ha sido motivo de agenda del resto de los candidatos, y es algo fundamental que venimos planteando hace tiempo. Es importante que el próximo intendente sepa capitalizar las inversiones, y Federico es el mejor candidato para este momento de Bahía Blanca» Marcelo Feliú.

En ese sentido, recordó que «no hay que repetir los errores del pasado: en los 90′ tuvimos una inversión inédita en nuestra ciudad, y no ha desembocado en una mejor calidad de vida de los bahienses. Es un claro ejemplo de que las inversiones por sí solas no se traducen en desarrollo si no hay una participación activa del Estado municipal. Tendrá que ver con la construcción, la infraestructura, la creación del puesto de trabajo calificado, la planificación para la llegada de la gente que llegue a trabajar. El único candidato que viene pensando en estas variables es Federico Susbielles».

En el plano nacional, Feliú reflexionó que «en un contexto complejo, tenemos la satisfacción de estar dentro de un espacio político que plantea una salida consecuente con las ideas nacionales y populares. Hay muchas cosas pendientes y la sociedad tiene razón en estar insatisfecha, pero si bien hay tres tercios electorales hay solo dos proyectos de país en pugna. Plantean su modelo con sinceridad y eso es bueno para poder decidir; Bullrich dice claramente que hay que bajar las indemnizaciones, una conquista laboral que tiene más de 80 años en nuestra sociedad. Milei dice que si pudiera derogaría el artículo 14 bis de la Constitución, donde están todos los derechos laborales y sociales. Nosotros estamos en las antípodas de ese modelo; hay que garantizar y ampliar derechos«.