Federico Susbielles, candidato a Intendente por Unión por la Patria

A pocos días de definir el nuevo intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, candidato por Unión por la Patria, conversó con Radio Urbana sobre sus propuestas de campaña y lo aprendido en estos años de gestión en el Puerto.

Susbielles hizo referencia a las pintadas con las que amaneció la sede del PJ bahiense el pasado viernes, que se une a una serie de ataques sufridos por los espacios militantes del peronismo local. «Voy en dirección contraria a la política del odio, la cancelación y la exclusión. No le dedico tiempo. El peronismo es constitutivo del ser argentino, es un partido central por su historia y su presente, con sus desafíos. Está acostumbrado a caminar con la adversidad. Siempre construye desde la militancia y el amor, hay que reafirmar esa línea».

En su plataforma de campaña, el presidente del Puerto de Bahía Blanca hace referencia al gran volumen de inversiones que llegará en los próximos años, para diferentes desarrollos productivos, y el impactó que tendrá en el crecimiento de la ciudad. «Hemos planteado cómo vamos a transformar la inversión que viene en una mejor calidad de vida para los bahienses. Tenemos una propuesta para la ciudad, que la construimos en cuatro años con 20 foros y el aporte de 300 técnicos profesionales. Sabemos perfectamente cómo transformar la oportunidad que llega a Bahía en forma de inversiones en un plan de empleo que genere 15.000 empleos técnicos calificados en Bahía Blanca. Y cómo hacer que eso se transforme en una mejor calidad de vida; con infraestructura, más asfalto, construyendo viviendas y solucionando la problemática del agua».

En esta línea, explicó que trabaja en conjunto con la UPSO y la UTN para planificar «el día después» de iniciados los diferentes proyectos productivos y que baje o cambie la demanda laboral. «El intendente es clave en el proceso que viene porque tiene que guiar el desarrollo. Ninguno de los otros candidatos demostró estar preparado para estos proyectos. Está en juego el futuro de la ciudad y el destino de mucha gente».

Durante la campaña electoral, Susbielles resaltó que no ha «cedido a los intentos de campaña sucia» proveniente de sectores del oficialismo local y la oposición. Además, señaló que «durante mucho tiempo la política se basó en una agenda de la política. La gente se ha cansado. Nosotros somos capaces de generar un proyecto que nos una. Hay mucha gente que viene construyendo esa mayoría, estamos muy cerca. Sabemos que hay muchas familias que no pueden esperar más. Su barrio está peor que hace 40 años. Hay gente que tiene inseguridad alimentaria o que tiene pibes y pibas con trayectorias educativas que hay que acompañar; muchos empresarios que necesitan que el Estado esté al lado para fortalecerse; necesitamos generar empleo para la gente que está buscando laburo; esa gente no puede esperar más. Es una victoria de la gente, no mía, a mí me toca ser el candidato».

Susbielles caracterizó a la actual gestión local como alejada de la gente y señaló que «la gran misión que tenemos es recuperar la confianza de los bahienses. Si logramos construir una dirigencia que escuche más de lo que habla, vamos a ir por el buen camino. El Estado municipal tiene que poner en gestión a la ciudad. Hay veces que la gestión tiene que ver con planificación, otras veces con inversión y otras, con acercar las herramientas correctas a la gente».

Por último, sobre su deseo de postularse como intendente, habiendo hecho un recorrido de gestión nacional, resaltó que eligió quedarse en Bahía Blanca. «Quiero ser intendente. Conozco cada rincón de la ciudad, me preparé 20 años para esto. Estoy convencido de que como ciudad podemos dar mucho más de lo que estamos dando».