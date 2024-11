Juan Carlos Arias, secretario de prensa de ATEPSA

Desde el gremio de los técnicos de aeronavegación anunciaron a todos los usuarios su cronograma de lucha sindical para los próximos días. Según anunciaron, las medidas empezarán este sábado 16 y continuarán a lo largo de todo noviembre. A su vez, recordaron que «los servicios de navegación aérea constituyen un servicio público esencial, y procederemos a ejercer nuestro legítimo derecho constitucional a huelga«.

Juan Carlos Arias es el secretario de prensa de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) en Bahía Blanca, expresó que «venimos desde principio de año con discusiones, y es imposible hablar con esta gente. No tuvimos ningún tipo de ofrecimiento paritario, nos otorgaron aumentos unilateralmente con un porcentaje en julio y agosto, y en marzo no pudimos cerrar la paritaria 23/24. Ya estamos a fin de año y seguimos en veremos. Nosotros pertenecemos a EANA, que era una sociedad del Estado y pasó a ser sociedad anónima, siendo de las pocas empresas estatales que recauda y que no depende de presupuesto del Gobierno».

«Este conflicto coincide con el de Aerolíneas Argentinas y los compañeros de Intercargo, así como todo el sistema aeronáutico. Nosotros somos independientes a ellos, estamos en la torres de control, en las oficinas de planes de vuelos, la parte técnica de los vuelos, en las pistas con las radioayudas, del servicio contra incendios, buques de salvamientos. Somos 2.100 grupos operativos independientes» Juan Carlos Arias.

El sindicalista marcó que «con la paritaria del año pasado nuestro sueldo quedo por debajo un 20%. Esa situación ya está judicializada, no hay vuelta atrás. La empresa desde enero hasta hoy cambiaron tres veces la gerencia; con la primera teníamos un acuerdo de que el aumento seguiría el IPC informado por el INDEC, lo cual desoyeron totalmente, habiendo sido firmado en actas tanto por la empresa como por nuestra parte. Por ello lo judicializamos. En marzo cambió por primera vez la gerencia, y solo percibimos un aumento en agosto del 3% y en julio 2%. Solo un 5% de aumento salarial en lo que va del 2024«.

En cuanto a las medidas de fuerza particularmente, Arias detalló que «hemos sido benévolos hasta hoy en cuanto a las acciones, pero ya no nos queda alternativa por la falta de diálogo y paritarias, tenemos mucha impotencia. Al ser un servicio público esencial presentamos un cronograma y lo informamos al Ministerio de Transporte y a la empresa. El lunes 18 las medidas serán de 15:00 a 18:00, allí los aviones que están en tierra no despegarán; el miércoles 20 será de 7:00 a 9:00, afectando algún vuelo comercial en Bahía Blanca, y el viernes 22 de 18:00 a 20:00 afectando el vuelo comercial que venga llega desde Buenos Aires. La primera medida será este próximo sábado de 20:00 a 23:00 pero para los vuelos internacionales, por lo que no tendrá impacto en nuestra ciudad».