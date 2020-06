Guillermo Jelinski Subsecretario de Recursos hidrícos bonaerense

Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) confirmó que se llegó a un acuerdo con la empresa constructora Panedile para finalizar los trabajos en la depuradora cloacal Primera Cuenca que se encuentra en Ingeniero White. La misma planta que inauguró en septiembre del año pasado la ex Gobernadora María Eugenia Vidal junto al intendente Héctor Gay no está terminada y le faltan tres etapas para poder realizar un tratamiento complejo de los líquidos cloacales. Hablamos con Guillermo Jelinski subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense: ”La planta depuradora cloacal no está terminada, pero a mitad del mes que viene tenemos planeado finalizarla. Hay muchas cuestiones que estaban terminadas pero no funcionaban, así como cosas que faltaban completamente también había una deuda importante de dinero con la empresa constructora. En tiempos de pandemia la recaudación de ABSA cayó casi un 40% que es de donde se financia la obra, los recursos son cada vez más escasos”

Jelinski explicó que con un préstamo que obtuvo la Provincia se van a poner en valor los sistemas de acueducto, las cañerías y los sistemas de transportes del dique Paso de las Piedras: “Se está pensando en estudios de prefactibilidad para analizar la posibilidad de utilizar al Rio Negro como fuente de agua potable, nos serviría mucho también como agua industrial y de uso agrícola. Este agua no se está utilizando, se tendría que pensar en obras importantes, tan grandes como las que se tenían planeadas para el Rio Colorado. Toda la zona sur necesita una fuente alternativa para no depender exclusivamente del Dique”.

Además, el Subsecretario remarcó que se está trabajando en conjunto con la Unión Industrial de bahía, con el Puerto de Bahía Blanca, con las empresas del Polo y con ABSA para poder llevar adelante la segunda etapa de esta planta en relación a la etapa nueva de recurso: “Que ese vuelco en vez de irse al mar se pase por un sistema de tratamiento para generar agua de uso industrial. Para que el agua que venga del Dique para las industrias hoy pueda ser tratada en las plantas de Grumbein y de Patagonia como agua potable para poder ampliar el servicio de agua potable para Bahía Blanca. Esto es un paso fundamental para la ciudad hasta que podamos conseguir una fuente alternativa de recurso hídrico. Hoy toda la región se nutre exclusivamente del Dique”.