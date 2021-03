El Directorio de Bahía Transporte Sapem se reunieron en el día de ayer para tomar conocimiento del convenio de compra y venta de los vehículos a la empresa privada San Gabriel. Una venta de 17 colectivos, valuados por 16 millones de pesos.

Hablamos con Walter Larrea, Concejal del Frente de Todxs, integrante del Directorio de Sapem Transporte: “Fue una reunión de SAPEM para cumplir una formalidad, dar a conocer al directorio aquello que ya había sido público a través de los medios. Vimos que las unidades se venden a un montó mucho menor, 13 millones de pesos de valor de los colectivos, y 3 millones de intereses. Pregunté cuál era el criterio de valuación para tasara los colectivos a 16 millones. Nos dijeron que la tasación es de Mercedes Benz, pero no es así, es una concesionaria. Esa no es la forma en que una empresa estatal debe tasar sus bienes. La factura proforma no es una tasación”.

Eso tiene que estar escrito. Es un financista muy permisivo el municipio”.

El intendente manifestó en entrevistas radiales que se había convocado a la empresa Fournier a participar de la distribución de las dos líneas. “Eso tiene que estar escrito. Es un financista muy permisivo el municipio. Ya quisiéramos nosotros tener esas opciones de compra venta. Yo pregunté en la reunión de ayer en concreto cuando era la fecha de traspaso de la 519a. Me dijeron que la 519A no se va a vender, a pesar de lo que dijo el Intendente. La prórroga de la concesión de las líneas es hasta 2025. El transporte público queda a merced de los efectores privados”, declaró Larrea.