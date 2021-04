Un repaso por la situación sanitaria bahiense

Con la llegada de la segunda ola de coronavirus al país se disparó el número de contagios y la mortalidad. En Bahía Blanca, claramente, la situación no escapa al crítico momento sanitario y sobre todo si tenemos en cuenta que el promedio de casos de la semana que pasó es de 143 casos positivos diarios, con 29 fallecimientos registrados en un período de cinco días. A esto último se suma la aparición de la variante Manaos en la ciudad, sobre lo que la infectóloga del Hospital Penna, Laura Giordano explicó que “esta cepa no es de mayor muerte pero si contagiosidad y por tanto es muy probable que ya haya circulación comunitaria”.

Como siempre decimos, cuantificar la vida y la muerte es sumamente frívolo y sobre todo en el peor momento de la pandemia. Otro dato que alarma es el de la ocupación hospitalaria y la situación de quienes ponen el cuerpo a todos los indicadores epidemiológicos, el personal de salud enfrentando al virus y a la gestión local de la pandemia que no es precisamente la más adecuada, o al menos eso indica lo que narra Tomás Casella en esta nota a través de la voz de médicos y enfermeras como contraste al discurso de las autoridades locales que niega el colapso sanitario.

El puente entre el decir y el hacer del Municipio

Esta semana Bahía Blanca quedó incluida en el conjunto de distritos de la provincia que retrocedieron a la fase 3 epidemiológica. Así lo anunciaban el intendente Héctor Gay y el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, el pasado martes: “Hemos venido trabajando de forma absolutamente consensuada con el Gobierno Provincial. Hablé con el gobernador hace 10 días y nos marcó la necesidad de tomar políticas coordinadas”, expresaba Gay en la conferencia de prensa y agregaba que “parte del aumento de casos tiene que ver con que se está testeando más”.

Sin embargo, la infectóloga Giordano no comparte la visión: “Los casos diarios reflejan los que tenemos y se denuncian, a eso hay que multiplicarlo por cinco o por seis. La cadena es enorme. No se testea lo suficiente. El Municipio dice que abrió un centro en Piñeiro, pero es irrisorio en una ciudad como la nuestra”.

A la posición de la gestión local de la pandemia se le suman otros baches en parte generados por la falta de un criterio coherente entre lo que se dice y lo que se hace, muestra de ello es el contraste sobre lo planteado por el propio jefe comunal en los anuncios respecto de las restricciones a aplicar consensuadas con las autoridades provinciales.

Gay pronunciaba en el anuncio lo siguiente: “Hemos venido trabajando de forma absolutamente consensuada con el Gobierno Provincial. Hablé con el gobernador hace 10 días y nos marcó la necesidad de tomar políticas coordinadas”, incluso en su cuenta de Twitter, luego de la conferencia de prensa, publicaba algo similar: “Hace unos días atrás el gobernador me pidió trabajar en consenso para que no se dictaran medidas aisladas”.

Sin embargo, como expresamos en Total Normalidad – programa que emite Radio Urbana de lunes a viernes de 16 a 18 horas-, poco se condice lo

expresado por el intendente dado que a dos días de anunciar las nuevas restricciones se permitió que salones de eventos y casas de fiestas realicen actividades con un aforo del 30%, medida que no está incluida en las actividades permitidas en fase 3 según el esquema de la provincia.

Algo parecido sucedió cuando se anunció la restricción nocturna: Los bares y restaurantes, según los criterios de la fase, debieran cerrar a las 23 hs, sin embargo, el sector gastronómico explicó que el Municipio autorizó el cierre de puertas a las 23 hs pero el alojamiento de gente en los locales hasta las 00 hs. Otra vez Bahía se corta sola.

A lo enunciado por Gay se suma la palabra del secretario de Salud, Pablo Acrogliano: “Estamos en un punto en donde las medidas no tienen mayor impacto si no van acompañadas por el resto de las medidas que fundamentalmente tienen que ver con el control de las reuniones sociales y de la circulación innecesaria en la ciudad”.

La pregunta que planteamos también en Total Normalidad es: ¿piden que la gente que no se junte pero habilitan los salones de eventos y casas de fiestas?

La falta de criterio en lo que se comunica y se concreta tiene un costado que es el de la irresponsabilidad. Por un lado el intendente pregona coordinación en la toma de decisiones aunque luego acciona de manera aislada y toma medidas que se alejan de lo planteado por la provincia y por otro lado, al secretario de Salud apelando a la responsabilidad individual. Difícil pensar que se gestiona con interés real en el bien de la ciudadanía.

¿Cómo quedaron las restricciones en Bahía?

● Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana, los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23 pero se permite que alojen gente hasta las 00, los comercios deben cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales.

● Restaurantes y bares en espacios cerrados, gimnasios, shoppings y museos pueden abrir con aforo del 30 %. Los eventos religiosos están permitidos hasta 20 personas, los natatorios hasta 10 personas y se pueden realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas.

● Están prohibidas las actividades deportivas de más de 10 personas (ya sea al aire libre o en lugares cerrados), reuniones sociales en casas particulares, ferias en espacios cerrados, bibliotecas, casinos y bingos.

¿Qué pasa en el Concejo Deliberante?

El Concejo sesionó el jueves pasado y también trazó su agenda sobre la crisis sanitaria.

Se aprobaron dos proyectos que instrumentan medidas, uno de ellos presentado por el Municipio que consiste en eximir del pago de tasas municipales como Seguridad e Higiene, Publicidad y Ocupación de Espacios Públicos, a bares, restaurantes, salones de fiestas, natatorios y gimnasios, como respaldo al peso de las restricciones sobre estos sectores.

Por otra parte, también se aprobó la iniciativa del Frente de Todos que recomienda al Municipio que complejice las unidades de cuidados mínimos ambulatorios (UCMA) que se habilitaron el año pasado para el uso de personas que no pudieran, por cualquier razón, realizar el aislamiento en sus domicilios. Sobre este último, la presidenta del bloque del FdT, Gisela Ghigliani, explicó: “Lo que se plantea es flexibilizar los criterios de ingreso para poder acceder a una UCMA y complejizarla, poder administrar oxígeno, poder controlar la presión, la temperatura, alimentación, la orina y demás. Se busca aplicar una mirada profesional sobre pacientes que recién inician su enfermedad Covid y no están para estar en la casa pero tampoco para estar en la sala clínica de un hospital público-privado o bien aquel paciente que está por irse a su casa y sabes que ya evoluciona bien pero le falta 24 o 48 hs de alguna pequeña supervisión”.



La concejala explicó que el proyecto busca oxigenar las salas de clínica y que el Municipio bien podría destinar recursos económicos para concretarlo. Esta iniciativa ha sido planteada reiteradas veces por el personal de salud que integra el Comité de Crisis que se reúne semanalmente con autoridades del Municipio aunque siempre fue ignorada.

Finalmente, en la jornada legislativa del jueves también se presentó desde el bloque de Juntos por el Cambio un pedido de informe a la Región Sanitaria I sobre la cantidad de docentes que se encuentran vacunados. El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña nos explicó que ya hay 3.951 docentes vacunados en Bahía Blanca, lo que representa poco más del 54% de los docentes y auxiliares inscritos para recibir su dosis.

“En la Región hay 18. 518 docentes y auxiliares inscriptos, de ese total casi el 45% ya está vacunado. El momento en que más se vacunó docentes fue el período ventana en que la única vacuna que llegaba al país era la Sinopharm, que no estaba autorizada para mayores de 60 años, en ese período se vacunó a gente entre 18 y 55 años, docentes y policías y personas con alguna enfermedad preexistentes en ese rango etario. Y ahí hubo muchos docentes vacunados con la primera dosis”, agregó Núñez Fariña.

En el horizonte de la pandemia ¿cómo avanza la campaña de vacunación?

Esta semana llegaron dos cargamentos de vacunas a toda la región. El lunes arribaron a Bahía Blanca 3.000 dosis de la vacuna Astrazeneca que fueron distribuidas en los centros de vacunación, y el viernes llegó otro cargamento de 8.400 dosis de la Sputnik V.

Núñez Fariña recalcó: “En total llegaron 11.400 dosis a Bahía Blanca esta semana. Y a la Región Sanitaria 18.050 dosis. El número es muy importante en toda la región, es muy significativo para que la gente se pueda inmunizar”.

En la ciudad ya se vacunaron 57.611 personas según los datos oficiales y del total de inscriptos podemos decir que el 55,10% de la población objetivo (mayores de 60 años, personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad o personas de 18 a 59 con morbilidades).

Con relación a la vacunación contra COVID de adultos mayores que desarrollan Región Sanitaria I y PAMI, ya se aplicaron en la ciudad 1841 dosis en 81 hogares, y en la zona 1738 dosis que corresponden a 101 instituciones. Es así que en Bahía Blanca , entre personas residentes en instituciones de larga estadía y aquellas personas mayores que se vacunaron por medio de la campaña provincial, ya se inocularon 24 mil personas mayores de 70 años, cifra que equivale al 85% de inscripciones para esa población objetivo en la ciudad.

Sobre la situación sanitaria de la ciudad, el titular de Región Sanitaria comentó: “Estamos en una etapa muy complicada, con muchos casos, Bahía Blanca es considerada una ciudad de alto riesgo, con mucha circulación del virus, por cierto exponencial que tiene de casos. Esto hace que tengamos que reforzar el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos”.

Está claro el panorama local y el contexto crítico que atravesamos. Urge reforzar los cuidados en la comunidad y un plan de acción criterioso por parte de la gestión de Héctor Gay. También es cierto que ante un escenario de emergencia el avance favorable de la campaña de vacunación da esperanza y tranquilidad.

Te puede interesar:

● Fases, situación hospitalaria y realidad epidemiológica en Bahía Blanca

● Pablo Acrogliano, secretario de Salud municipal

● Laura Giordano, infectóloga del Hospital Penna