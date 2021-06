Paso Urbano – El Cholo: de promesa a realidad

Por: Tomás Casella

Hemos notado este último año y medio un importante avance en cuanto a obras viales se trata, el cual se vuelve aún más notorio cuando hacemos foco en Bahía Blanca y la región. Se reactivaron proyectos estratégicos en la zona, muchos de los cuales han sido finalizados aún en pandemia.

A pesar de esto, ninguna obra tiene la repercusión del proyecto de Autopista Paso Urbano (El Cholo). Anunciada en 2016 y abandonada en 2019, lxs bahienses esperamos hace años (incluso décadas) la puesta en marcha de una obra que solucione los evidentes problemas viales existentes en la intersección de las rutas 3 y 33.

Finalmente, la obra volvió a ponerse en marcha a principios de este año y fue visitada esta semana por distintos funcionarios nacionales como el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior “Wado” de Pedro y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, entre otrxs.

¿De qué se trata el proyecto?

El proyecto estipula la construcción de una autopista de 4 carriles, dos en cada dirección, que abarca 11 kilómetros en total. Se inicia desde los últimos 8,3 km. de la Ruta 33 (ex Camino Sesquicentenario) en la rotonda de Bosque Alto, llega a la intersección con la Ruta 3 (El Cholo), y luego se extiende por ésta otros 3,5 km.

“Esta es una obra muy importante que hoy estamos poniendo en marcha. Va a permitir que toda esta zona esté preparada para el momento en que la Argentina se ponga de pie. Son vecinxs que ven como la obra pública de su región se va poniendo en marcha” Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.

La obra incluye además la construcción de colectoras, 11 puentes, 9 pasarelas peatonales, una nueva rotonda, la instalación de 1.500 luminarias y la plantación de 12.000 árboles.

El costo total está estimado en $7.420 millones. Actualmente muestra un grado de avance del 14,13% según estimaciones oficiales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

“Esta es una obra que se viene reclamando desde hace 40 años, por todo lo que significa el enlace con el sur. Absolutamente todo pasa por acá, tenemos un alto nivel de accidentes y una serie de complejidades para la cual esta obra es significativa” Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca.

Se trata de una obra estratégica ya que se estima que más de 14.000 vehículos circulan por día en esta zona, con picos de más de 22.000 en los momentos de mayor tráfico. Esto en parte se debe al enorme movimiento comercial (mayormente cerealero) generado por el Puerto, cuya carga obliga al tránsito pesado a atravesar esa intersección para dirigirse tanto hacia el norte como para el sur.

¿Cómo se origina la obra?

La obra de la autopista fue anunciada en 2016, licitada en 2017 e iniciada en 2018 con un plazo estimado de 3 años hasta su finalización. Haciendo una cuenta sencilla eso significa que hoy deberíamos estar hablando de los retoques finales y no de un proyecto al 14% de resolución. ¿Qué sucedió estos últimos años?

Gustavo Trankels asumió como titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional en febrero de 2020. El explicó que uno de los dos problemas estructurales del proyecto es que “se encaró una obra de miles de millones de pesos sin tener la previsión presupuestaria necesaria para poder hacerla desde el principio hasta finalizarla. Las obras quedaron sin fuentes de financiamiento. Nosotros no solo tuvimos que hacernos cargo de obras que habían avanzado mínimamente sino que además debimos encontrarle una fuente de financiamiento porque no la había”.

Entonces, ¿cómo se puede llevar adelante una obra de tal magnitud sin tener previsto cómo pagarla?

Durante la segunda mitad de 2018 y la primera de 2019 la actividad se mantuvo constante pero el avance real era lento. Trankels remarcó que “cuando uno transitaba por el lugar veía grandes movimientos de suelo, pero eso es tan solo el 10% de la obra terminada. Todo lo que se veía de la obra era movimiento de suelo, la parte más barata y vistosa”.

Con un progreso aproximado del 11% a un año del inicio de una obra que supuestamente tomaría 3 en total, llegó junio de 2019. Las PASO marcaron el principio del final del gobierno macrista tanto en Nación como en Provincia. Y, aunque no debiera darse de esa forma, esto impactó directamente en la realidad de la Autopista Paso Urbano.

Finalmente se pinchó el globo

Los trabajos en el proyecto fueron apagándose gradualmente hasta diciembre de 2019, cuando la paralización fue total. Al asumir el nuevo gobierno, y en consecuencia las nuevas autoridades de Vialidad Nacional, se conoció realmente lo que había sucedido con la autopista.

Trankels contó que “Ni bien se conoció el resultado de las PASO se dejó de pagar a las empresas constructoras, que siguieron operando hasta diciembre con la promesa de que iban a cobrar. No solo asumimos con obras paradas sino también con grandes deudas con las empresas por 6 o 7 meses”.

Según palabras del funcionario, el nuevo gobierno debió pagar mil millones de pesos en deudas con estas empresas para reactivar las 5 obras que estaban paradas únicamente en nuestro distrito. “Nuestra primera tarea fue ordenar la parte económica y financiera del organismo, siguiendo la decisión política tanto del presidente Fernández, como del ministro Katopodis y el titular de Vialidad Arrieta. Ese fue el primer paso para poder ordenar la gestión y reiniciar las obras” resaltó Trankels.

La deuda por esta obra en particular se terminó de pagar en julio de 2020, y a partir de ese momento desde Vialidad Nacional explican que las empresas cobran al día.

Pero, si hace un año que no hay más deudas, ¿Por qué recién en 2021 se volvió a poner en marcha la obra?

Errores es la planificación

Con la regularización de la situación financiera se lograron activar obras importantes como el alteo en la Ruta 3 camino a Monte Hermoso (km. 607) ya finalizado, o los trabajos en la Ruta 33 en el acceso a la ciudad, entre otras. Pero esto no sucedió con la Autopista Paso Urbano debido a “complejidades técnicas”. ¿De qué se trató esto? Aquí pasamos al segundo problema estructural de la obra:

En el tejido urbano de cualquier ciudad existen una gran cantidad de servicios que lo atraviesan. Muchos de ellos se encuentran bajo tierra, como caños de agua, gasoductos, cables de electricidad o fibra óptica, etc. A la hora de planificar cualquier obra, lo primero que se debe hacer es un relevamiento del terreno sobre el cual construir para evitar superposiciones.

En el plano original de la obra se detectaron 30 de estas intercepciones, pero al asumir la nueva gestión y hacerse cargo del proyecto se descubrió que en realidad eran 89. Es decir, 59 servicios representaban un obstáculo para la construcción y no habían sido previstos.

Sobre esto, Trankels explicó que “estamos hablando de gasoductos de alta presión, poliductos del polo petroquímico, electroductos de EDES, caños de impulsión de afluentes cloacales, caños de agua, entre otros. Había 59 situaciones que no estaban previstas y que fueron determinantes a la hora de que la obra se tenga que parar. Tenemos que correr todos esos servicios de lugar sin cortar su provisión para no dejar a Bahía Blanca sin esa prestación”.

El titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional agregó que “esta fue una decisión política que tomó la gestión anterior, apurados por la situación electoral. Llama la atención la magnitud de este error, porque puede suceder que por usar algún plano desactualizado haya alguna equivocación, pero jamás de esta magnitud. Es de un nivel de irresponsabilidad muy grande encarar una obra sin tener el proyecto ejecutivo terminado”.

Por suerte y luego de un tiempo, la situación pudo ser solucionada: “Llegamos al acuerdo técnico en la inmensa mayoría de las 89 intersecciones y ya tenemos un plan de trabajo para ellas, ya estamos desarrollando 5 frentes de obras. La tarea es muy compleja y diversa, lo cual es todo un desafío, por lo que destaco la tarea de toda la gente de Vialidad Nacional y la predisposición de las empresas para resolver los problemas” afirmó Trankels.

Y un día se puso en marcha

Al fin, y tras meses de trabajo, se retomaron las actividades y hoy nuevamente tenemos la Autopista Paso Urbano en el horizonte. El anuncio se dio en medio de la visita a nuestra ciudad de Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y “Wado” de Pedro, ministro del Interior, entre otrxs.

Cafiero destacó que “acá hay un trabajo que se viene haciendo con Bahía Blanca que no tiene ningún otro interés que no sea el de reconstruir y reparar deudas. Tantas veces se prometió este Paso y hoy se está empezando a realizar. La instrucción del Presidente fue trabajar con todxs sin discriminacion, a partir de reconocer la voluntad popular sin mezclarla con cuestiones electorales. Las obras no son del Intendente, del Gobernador o el Presidente: las obras son de la gente”.

Por su parte, Katopodis agregó que “hoy esta obra se inicia como cada una de las 250 que estaban paradas cuando llegamos al Ministerio -entonces secretaría-. Cada decisión que tomamos va en el mismo sentido: reconstruir a la Argentina. De las crisis siempre salimos de la misma manera: con la defensa de la industria nacional y con obra pública. El 45% del nuevo empleo generado en los últimos 6 meses se explica por la construcción, y buscamos seguir profundizando estas prioridades”.

Por último, Trankels concluyó que “lo único bueno de todo esto es que queda claro cómo a veces se juega con la gente. Según los plazos originales, la obra ya debería haber estado terminada. Esas cosas debemos corregirlas, porque no le hace bien ni a la comunidad, ni a Vialidad, ni a la política, porque hacen perder la credibilidad”.

