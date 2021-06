El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis,, visitaron la ciudad y recorrieron diversas obras. Inauguraron la obra de paso urbano- El Cholo. Contemplará 11km de autopista con dos carriles ascendentes y descendentes, pasarelas y 11 puentes.

Hablamos con Gustavo Trankels Director del Distrito N°19 Vialidad Nacional, quien acompañó a la comitiva de funcionarios en la ciudad: “Fue un gran gesto que la plana mayor del estado nacional acompañe esta inauguración. Nosotros estamos desarrollando ya cinco frentes de obra. Estamos corriendo un colector cloacal muy grande, que abastece la tercera Cuenca de agua. Presta servicios a una gran parte de bahía Blanca y es un obstáculo en la obra. Estamos corriendo dos acueductos grandes, líneas de alta, de media tensión, y un gasoducto de alta presión. En Octubre tenemos tareas de descender un caño que abastece combustible al Polo. En el cruce del cholo, la intersección de la Ruta 3 y 33. Hay un pico de 20 mil vehículos por día. El promedio actual era de 7.200 vehículos en promedio”

Trankels declaró que El Ministro de Obras Públicas confirmó la imputación presupuestaria para poder estar en condiciones de que salga a licitación la obra de la Ruta 252 que es de tránsito portuario: “No es muy extensa pero es fundamental. Nosotros inyectamos mil millones de pesos que dejó la gestión anterior en deudas solamente en nuestra zona de Bahía Blanca, imagínate lo que fue a nivel nacional”.

Cuando Katopodis asume tenía menos de 200 obras en ejecución, todas con deudas. Hoy estamos en más de 400 con los pagos en el mes, en tiempos récord”.

El Director del Distrito N°19 Vialidad Nacional, analizó que cuando asumieron, en la obra del paso urbano- El Cholo tenía una deuda de mil millones de pesos. Esta obra se dejó de pagar luego de que en 2019, Cambiemos pierda las PASO: “Quienes estaban antes no previeron las 89 intervenciones por estar muy apurados para generar anuncios, lo necesitaban para las elecciones. Menospreciaron al votante y a la comunidad. Le prometiste algo que no se iba a cumplir porque no tenía las condiciones técnicas para desarrollarse. Cuando Katopodis asume tenía menos de 200 obras en ejecución, todas con deudas. Hoy estamos en más de 400 con los pagos en el mes, en tiempos récord”.