Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos

El día de ayer, la ciudad de Tres Arroyos celebró el 140° aniversario de su fundación. En ese contexto, fue una de las sedes más importantes en la región de la multitudinaria marcha en defensa de la educación universitaria pública, gratuita, federal y de calidad. Su intendente, Pablo Garate, manifestó en comunicación con Radio Urbana que «esta fecha llegó con la gente muy contenta teniendo en cuenta este momento tan difícil. Tres Arroyos arribó a los 140 años y debemos mostrar lo que significa la ciudad para nosotros. Vino muchísima gente al desfile a las actividades deportivas y a los espectáculos que se brindaron».

En relación a la movilización educativa, el jefe comunal destacó que «en los días previos se vio una importante adhesión del sector estudiantil, del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), de los que estudian en universidades que no son públicas, organizaciones sociales, gremios, y gente común que no milita. Fue muy convocante y se dio en medio de una situación particular muy problemática. En este contexto llegó también el gobernador Kicillof a acompañar lo que venimos haciendo en salud, educación y vivienda, temas que no parecen prioridad del Gobierno nacional. Nos entregó una ambulancia de última tecnología, anunciamos obras de pavimentación por $980 millones, y estamos trabajando en otras que están por terminar».

«Tenemos la fortaleza de ser uno de los dos primeros PBI de la Provincia, pero la situación económica impactará en los productores como ya impacta en el sector industrial y comercial» Pablo Garate.

El intendente puntualizó que «quienes necesitamos gestión somos acompañados por la Provincia de Buenos Aires. Temas como la discapacidad, la salud y la educación parecen ajenos al Gobierno nacional, y tenemos que demostrar que son cosas que se deben atender. En términos económicos, tenemos productores que son competitivos y están preparados para estos desafíos. Aún así, el contexto no los favorece por el aumento de combustible que impacta en los precios. Es una situación muy compleja con la que lidiaremos todo este año».

Por último, Garate se refirió también a las dificultades que atraviesa el sistema de salud de Tres Arroyos: «Tenemos un hospital público, una cooperativa recuperada, y la Clínica Hispana privada, donde tenemos muchos problemas. En la clínica ya están pagando los sueldos en dos cuotas, es una situación complicada. La semana pasada vi que mucha gente que no podía ser absorbida por la clínica, va al sistema de salud público. Seguimos de cerca lo que pasa porque nos impacta tener un efector menos de salud donde solo existen tres. Genera tensión en el sistema, estamos muy preocupados y siguiendo la situación. Es un tema muy delicado y complejo».