En defensa de la educación pública, se llevó adelante una de las marchas más grandes en la historia de Bahía Blanca

En defensa de la educación universitaria pública, gratuita, federal y de calidad, Bahía Blanca fue protagonista lo que puede haber sido la marcha más masiva de toda su historia. Las estimaciones hablan de un mínimo de 10.000 personas que ocuparon las 10 cuadras que separan la sede de la UTN en 11 de Abril del playón de la UNS en avenida Alem. Participaron en conjunto estudiantes, docentes, no docentes, autoridades educativas, políticas, jubilados, trabajadores, entre otros.

La misma fue convocada no solo por el movimiento estudiantil, sino que contó con el acompañamiento de las autoridades de cada casa de estudios. Andrea Castellano es la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, y expresó en comunicación con Radio Urbana que «no teníamos la certeza de si la convocatoria iba a permear en la comunidad bahiense, y quedamos conmovidos y muy contentos con lo que pasó. Ver profesores junto con alumnos marchar en lo personal te emocionaba, mucha gente que alentaba y agradecía esta iniciativa. La unidad en el reclamo es algo que destacamos, la universidad esta acompañada por el ciudadano común y no sabíamos si el reclamo iba a tener este acompañamiento».

«Todos los días conocemos las historias de cómo la universidad le cambia la vida a quienes pasan por ella. Los carteles que vimos en la marcha son historias diarias. Por eso hay que defenderla y por eso la gente se comprometió ayer, hay muchos testimonios como los de los carteles» Andrea Castellanos.

SE CONCRETÓ EN BAHÍA BLANCA LA MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA Varias cuadras de asistentes, artistas y el cierre con el Himno Nacional: https://t.co/jiHThpEVmP pic.twitter.com/bIaSVEJW23 — Universidad Nacional del Sur (@UNS_oficial) April 24, 2024

En ese sentido, la profesional agregó que «la educación publica es una conquista ya adoptada que la sociedad no está dispuesta a ceder. Esta problemática es transversal a toda la comunidad, no solo del ámbito educativo. Por eso la marcha fue tan convocante y movilizante para el general de la comunidad, incluso para gente que nunca había marchado».

¿Cómo continúa la situación presupuestaria de la universidad? Castellano detalló que «todavía es compleja. Este lunes, por la marcha y la movilización, recibimos un incremento del 70% en los gastos de funcionamiento, que nos permite pagar los servicios y las becas. Hay un problema de fondo que pasa porque el presupuesto no fue aprobado por el Congreso. Al no tener la ley de presupuesto, dependemos del poder Ejecutivo y los desembolsos que hagan. No es la primera vez que estamos sin presupuesto, venimos sin políticas de Estado en la educación superior hace bastante tiempo. Sobre nuestros gastos, a la UNS la audita la Auditoria General de la Nación desde el ’93, y además tenemos una auditoria interna por parte de una lista opositora».

«Tenemos hoy 36.000 estudiantes en todas las carreras, más los preuniversitarios. Tuvimos un incremento del 20% en ingresantes con respecto al año pasado. Ha aumentado también la oferta de carreras, con 70 de grado y 65 de posgrado. Alrededor del 55% de nuestra matrícula se compone con gente de la región. La UNS es un emblema no solo de nuestra ciudad» Andrea Castellano.

Participaron también estudiantes de las distintas agrupaciones con representación en la universidad, y militantes de las mismas fueron parte de la lectura del comunicado. Por parte de Franja Morada, la oradora fue Juliana Martín, quien destacó con Radio Urbana que «el momento de leer el discurso fue muy emocionante, nos sentimos muy acompañados por los estudiantes, docentes, no docentes, e integrantes de la universidad pública. El documento expresa el valor que tiene la universidad, el futuro que genera, el sueño de poder progresar, no hay otro lugar para conseguir eso. Es un punto de identidad que se siente. Es muy positiva la reacción que tuvo la sociedad bahiense y en el país de acompañar la marcha».

Por último, la militante estudiantil resaltó la frase final del comunicado que decía ‘un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía‘. Martín expresó que «a través de la ciencia y tecnología se logran los avances que necesitamos como sociedad para progresar. Es importantísimo que cada persona entienda que la universidad debe seguir siendo pública, es la herramienta fundamental para lograr el ascenso social. Hubo muchos estudiantes independientes que decidieron acercarse porque se sintieron identificados con la consigna, post marcha habrá gente que se dará cuenta que hay que seguir luchando. Yo estudio Derecho en la UNS, y agradezco la oportunidad que me da la universidad para poder trabajar en mi futuro. Franja Morada marchó como siempre defendiendo la universidad pública en todo el país, es una bandera que el radicalismo jamás bajará».