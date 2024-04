Nerea Bastianelli, docente del Departamento de Geología de la UNS

Ayer por la mañana se llevó adelante la primera reunión del comité de expertos y expertas que evalúa la posibilidad de municipalizar el servicio de agua en nuestra ciudad. La misma fue encabezada por el intendente Federico Susbielles, y contó con la participación de distintos funcionarios y representantes de la UNS, la UTN, la UPSO y el Conicet. Según detallaron desde el Municipio, en la reunión «se avanzó en un diagnóstico detallado de la situación actual, y se trabajará en el seguimiento y la priorización de las obras necesarias en la red hídrica y en la planta potabilizadora».

Nerea Bastianelli es docente del Departamento de Geología de la UNS y especialista en hidrogeología, y fue una de las participantes de dicha reunión. En comunicación con Radio Urbana, detalló que «fue una convocatoria más técnica con presencia de las distintas áreas, disciplinas y enfoques: ingenieros sanitarios, químicos e hidráulicos, biólogos, etc. Cada uno con su mirada técnica y tratando de poner sobre la mesa temáticas recurrentes en nuestra ciudad. Nosotros los hidrogeólogos decimos que no es que no hay agua, el recurso hídrico existe en la ciudad. Falta trabajar en la gestión y distribución del mismo, y se podría complementar con agua subterránea que sirve como suplemento para los momentos de crisis como el que vivimos. Todos nos sentimos cómodos con la convocatoria, y todos coincidimos con la necesidad de avanzar con obras y decisiones que son necesarias y urgentes«.

El comité trabajará en el seguimiento y la priorización de las obras necesarias en la red hídrica y en la planta potabilizadora, en el plan de captación de recursos adicionales y en estrategias de restauración de mediano y largo plazo en el Dique Paso Piedras. — Federico Susbielles (@fsusbielles) April 16, 2024

«Estamos contentos, es un gran avance desde la gobernanza del recurso hídrico. Es un momento donde la decisión política acompaña a la cuestión técnica, y hace que se pueda pensar en una mejora y una buena gobernanza del agua en la ciudad» Nerea Bastianelli.

La profesional agregó en ese sentido que «la reunión fue concreta y técnica. Ya estamos todos con deberes y trabajando para avanzar en el tema, el intendente lo ha dicho. Desde nuestro lugar estamos analizando posibilidades técnicas como fuentes de abastecimiento. Nuestras condiciones son diferentes a las de otros municipios como Mar del Plata, donde se abastecen de casi 200 perforaciones. En el caso de Bahía Blanca nuestro recurso fundamental está en el Dique, el agua de perforación es un complemento. Nuestro acuífero hidrotermal profundo tiene condiciones diferentes en cuanto a su caudal».

¿Pueden existir otras alternativas para la extracción del recurso hídrico? «La obra del Rio Colorado es gigante, y en este momento no tendría sentido porque no resuelve el problema; el recurso está cerca de Bahía Blanca. El agua subterránea es un complemento al agua el Dique y es de buena calidad, son perforaciones de las que uno puede tomar agua de la boca del pozo. Se puede extraer y utilizar. Por otro lado, la crisis por las algas se debe a un aumento en los nutrientes que aportan los arroyos que llegan al Dique«.