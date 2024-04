Juan Carlos Scheffer, ingeniero de la UNS

En medio de una nueva crisis hídrica que dejó sin actividad a numerosas instituciones educativas de nuestra ciudad en día de ayer, el intendente Federico Susbielles confirmó que se pondrán en marcha los procesos necesarios para municipalizar el servicio de agua en Bahía Blanca. ¿Tiene nuestra ciudad los recursos suficientes como para sostener un sistema de estas características?

Juan Carlos Scheffer, ingeniero de la Universidad Nacional del Sur, marcó que «para mejorar la calidad del servicio hoy hay que desarrollar obras que ABSA no ha hecho; falta un decantador para poder hacerle el tratamiento adecuado al agua con el problemas de algas que tenemos, ampliar un tercer módulo de la planta, nuevas cisternas, etc. Son inversiones importantísimas que la Municipalidad debe evaluar, y que deben hacerse obligatoriamente para poder hacerle frente a esta eterna crisis».

Sabemos que las soluciones no son inmediatas, por eso solicité a ABSA un plan de contingencia para garantizar el servicio de agua a la comunidad lo más pronto posible. La empresa aún no ha presentado un plan de acción y, como es habitual, brinda respuestas pobres y tardías. — Federico Susbielles (@fsusbielles) April 15, 2024

«Este fenómeno natural de las algas en el embalse era previsible, y puede volver a ocurrir. Lo que no es normal es que la planta potabilizadora no cuente con los recursos necesarios para poder hacerle frente, y menos que no se ponga en marcha un plan para poder entregar agua de calidad y en cantidad en todos los barrios» Juan Carlos Scheffer.

¿Cómo se puede hacer frente a esta dificultad presupuestaria? «La cuestión está en si es conveniente municipalizar el servicio o solo las redes de distribución de agua, teniendo en cuenta que el recurso hídrico es provincial y la cuenca no es solo de Bahía Blanca. Si se hace cargo de la potabilización y la distribución, deberá hacerse cargo del agua que le entregue la Provincia. Tener los recursos necesarios implica una gran erogación, la ciudad tiene agua disponible en cantidad, pero no en calidad para ser distribuida».

El ingeniero concluyó que «esto lo tendría que haber resuelto la Provincia hace muchos años, que no se hizo cargo del problema de fondo de la calidad del agua. La Municipalidad de Bahía Blanca debería tener todos los planos de las redes de agua para planificar la municipalización, y estoy seguro que no los tiene, lo que dificulta mucho el plan. El agua de los surgentes es de buena calidad en los que está funcionando, pero Bahía Blanca no es una ciudad como en el interior que puede recurrir a recursos subterráneos. Puede ayudar en una emergencia, pero no resuelve el problema de agua de la ciudad».