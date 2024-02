Mónica Capella, comerciante del Mercado Municipal

Esta semana se firmó un convenio entre el Municipio y el Colegio de Arquitectos local con el fin de avanzar en propuestas de refuncionalización del Mercado Municipal y la zona adyacente. Será a través de un concurso abierto a participantes de todo el país, contando con una importante participación ciudadana. ¿Qué opinión tienen las y los comerciantes que funcionaban allí?

Mónica Capella es comerciante del Mercado Municipal, dueña de la pizzería ‘La Chiquita’. Aseguró que «espero que vuelva a ser mercado, y con acompañamiento también de otras cosas. Sé que tiene sus defectos, no soy ciega, pero sé también de su potencial. Lo dejaron semi-desarmado, y a eso hay que agregarle cosas que le sacaron inexplicablemente. Por más que quieras hacer un proyecto de modernización, hay cosas que no debieron haber tocado por su buena calidad».

«Ya tuve una reunión con Leandro Nievas -titular del área de Desarrollo Productivo municipal- y nos avisó que siguiéramos trabajando. Nos comentó que iba a demorar un tiempo el proyecto del concurso» Mónica Capella.

🗒️ El convenio propone consolidar el valor patrimonial y urbanístico del espacio público y revalorizar las instalaciones del mercado, para que este resulte un centro o referente urbano-arquitectónico cultural en un sector ampliamente reconocido por la población de Bahía Blanca. — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) February 1, 2024

¿Cómo es la relación con la nueva gestión municipal? La comerciante celebró que «no tiene nada que ver a la anterior. Nievas me contestó antes de asumir, Gay nunca me quiso recibir. Pasó lo de la tormenta y entiendo que hubo cosas más importantes, pero me pusieron una persona a disposición y hemos conversado sobre la situación. El Gobierno anterior estuvo hasta el 15 de agosto desarmando el Mercado para que la gente se fuera. Como los números no le dieron a favor en las PASO no sacaron nunca más un tornillo, lo abandonaron. Ellos insisten que en octubre de 2022 cerró el mercado y en realidad seguían habiendo casi 30 locales».

Haciendo historia de la clausura que sufrió el mercado en octubre de 2022, Capella recordó que «siguió funcionando hasta el 30 de julio siguiente, cuando quedábamos tres locales. Los otros dos se mudaron el día de la tormenta, hasta ese momento siguieron trabajando. Yo me quedé porque me querían dar un lugar lejos, si me cumplían la palabra me hubiera ido. Me prometieron un local que no me servía, luego cuando encontré otro empezaron con peros. Lo iba a alquilar por mi cuenta e iniciar acciones legales contra la Municipalidad por todas las irregularidades que sucedieron en la gestión Gay».