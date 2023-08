Este fin de semana se empezará a aplicar la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante a fines de junio, la cual le permite al Municipio secuestrar motocicletas que tengan su escape adulterado generando ruidos molestos en el espacio público. ¿De qué manera será implementada?

Martín Moyano, director de Ordenamiento Urbano municipal, detalló en comunicación con Radio Urbana que «durante los primeros 20 días de aplicación no vamos a llevar adelante el secuestro de los vehículos. En la moto vamos a dejar la etiqueta para que durante unas semanas las personas tengan la posibilidad de hacer las modificaciones para que la medida no impacte. Queremos primero difundir la norma para que las personas no se sientan emboscadas».

A ello agregó que, pasado este período de adaptación, «vamos a empezar a aplicarla en el marco de los operativos. La ordenanza le permite al inspector de tránsito poder llevarse un vehículo que haya sido modificado en el caño de escape sin necesidad de hacer una verificación técnica, sino a través de la inspección ocular. Después las mediciones se realizan en el depósito, lo que agiliza la situación».

«Cuando vemos motos modificadas, ya sea en el escape o las luces, cuando nos ven se escapan pasando de forma temeraria entre la gente. Esa situación disminuye si se nos permite la posibilidad de secuestrar las motos estacionadas» Martín Moyano.

El funcionario detalló que «hay un altísimo porcentaje de incumplimiento en este sentido. Se ha hecho mucho hincapié en el tema del escape, lo cual es lógico por la cantidad de vecinos atormentados por los ruidos de las motos en algunos sectores. Es obvio que es el tema que más llamó la atención, pero también podemos hacer secuestros por el tema más común de todos: la falta de patente en las motos«.

En ese sentido, aseguró que «si no los podemos parar en el momento, tampoco los podemos perseguir, porque se genera una situación de mayor riesgo en la sociedad. Al no tener la patente, si no podemos pararlo se generan inconvenientes. Al caminar y hacer el patrullaje, se puede secuestrar motos sin la patente que estén estacionadas«.

Por último, Moyano marcó que «otra cosa que permite la ordenanza es que para sacar la moto del depósito municipal va a ser un requisito subsanar la falta. Si se secuestra por tener el escape adulterado, la persona va a tener que ir con un mecánico al depósito y cambiarlo para poder retirarla».