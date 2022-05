Martín Barrionuevo, concejal de Avanza Libertad

El bloque de Avanza Libertad presentó en el Concejo Deliberante local un proyecto de ordenanza que busca eliminar la tasa de construcción en la ciudad. En el texto, argumentan que «cada costo extra es perjudicial para los contribuyentes y puede hacerlos desistir de realizar una obra importante para mejorar su bienestar».

El autor del proyecto fue el concejal Martín Barrionuevo, quien explicó en comunicación con Radio Urbana que «la tasa de construcción se aplica a toda persona o entidad que presenta planos para habilitarlos en la Municipalidad. Allí, se le cobra una tasa por eso, algo que ya cobró un arquitecto y el colegio profesional correspondiente. La Municipalidad te pide habilitación para eso, desde los que construyen una habitación, un edificio o quieren demoler«.

La tasa, que se cobra según la cantidad de metros cuadrados estipulados en la obra, representa -según el estudio previo a la presentación del proyecto- un 0,44% del total del presupuesto municipal para el año 2022. Desde Avanza Libertad relevaron que en los últimos 5 años el promedio de subejecución del presupuesto fue de 11.4%, por lo que entienden que dejar de cobrar la tasa no afectaría a los recursos municipales.

Hoy presenté un proyecto de Ordenanza para la derogación de la Tasa por Derecho de Construcción, es un comienzo para empezar a quitarle la mochila al contribuyente que quiere progresar.@jlespert @rlopezmurphy @CarolinaPiparo @grcastello @SebaPasc @rupba_bahia @RU_PBA @UCF_PBA pic.twitter.com/sQbYD9yjj2 — Martín TURY BARRIONUEVO (@TuryBarrionuevo) April 18, 2022

Barrionuevo explicó que otro de los argumentos detrás del proyecto es que «hay un 40% de construcción subdeclarada. Sin esa obligación de pagar la tasa habría más declaración y se podría relevar lo que esta construido. Cuando uno declara también empieza a pagar ABL, y es más cómodo para el Municipio».

A su vez, el concejal reveló que no será el único proyecto que busque eliminar tasas municipales, sino que «queremos empezar con tasas intermedias, que no afecten al Municipio pero incentiven a la gente. Si uno hace eficiente la ejecución de los recursos vamos a poder sacar más de una tasa. Tenemos varias en mente; hoy hay dos tasas que ocupan más del 60% del presupuesto local que son Seguridad e Higiene y el ABL. El resto hay que verlas, como tasas de oficina, parquímetro, etc. Cuanto menos tenga que pagar el vecino mejor, sin perder la eficiencia».

«Sin la tasa de construcción, se le saca la mochila a los empresarios que construyen y son los que más mueven la economía. El partido oficialista en Bahía Blanca a nivel nacional y provincial sale a todos lados diciendo que hay que bajar impuestos; tienen la oportunidad de demostrar lo que dicen sus dirigentes» Martín Barrionuevo.

Por otro lado, y como integrante de la Comisión de Transporte dentro del Consejo Deliberante, Barrionuevo explicó por qué no se avanzó en la aprobación de la ordenanza que regula a los vehículos eléctricos: «A ultimo momento salió una nueva reglamentación Agencia de Seguridad Vial de Nación que no figuraba en la ley. Por eso volvimos atrás para adherir a la misma. Queremos terminar de trabajar ahora el proyecto para aprobarlo la próxima sesión. La Comisión está trabajando bien, con mucho consenso».