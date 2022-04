Marcela Paz, mamá de Darian Stacco

Darian Stacco, el joven de 28 años accidentado en la isla de Cozumel, México, ya se encuentra en la Argentina, donde fue estabilizado y posteriormente intervenido quirúrgicamente en la Clínica Anchorena. Su madre, Marcela Paz, explicó en comunicación con Radio Urbana que «lo operaron antes de ayer en la pierna para ponerle un tutor externo; les costó bastante pero lo lograron. Hoy vuelven a operarle la pierna para ponerle un clavo».

A su vez, adelantó que entre el día de hoy y mañana se le hará una evaluación de la caja torácica a través de una resonancia para ver si está en condiciones de operarse en la zona. Marcó que «la evolución de los pulmones es favorable, y su condición es muy estable más allá de que está con un poco de oxígeno».

«La primera operación que le hicieron fue la pierna por su fractura expuesta, que es muy dolorosa. Tiene contusiones por todo el cuerpo; en la espalda, la rodilla, la cabeza. Tiene las vértebras y las costillas quebradas. No es solo la pierna o el tórax» Marcela Paz.

Marcela aseguró que Darian de a momentos se encuentra consciente: «Ayer estuvo bastante despierto, no se acuerda nada del accidente. Me reconoce, estuve hablando con el, me preguntó por qué estaba ahí. Habló con sus hermanos» relató.

Por otro lado, reveló que a la complejidad generada por el accidente se le suma que «en la tomografía le salió a Darian que tiene un tumor en las glándulas suprarrenales, que quedó en un segundo lugar por la cantidad de traumas qué hay. En primera instancia hay que sacarlo adelante a él, lo otro está en segundo plano».

«Esto es día a día, y gracias a Dios va evolucionando bien, tenemos una respuesta óptima. Él le está poniendo mucha garra y eso ayuda mucho» Marcela Paz.

Por su parte, Luz Arias, con quien se encontraba Darian en la moto al momento del siniestro, ya está en Bahía Blanca, donde encarará la rehabilitación pertinente luego de sufrir la amputación de una de sus piernas.