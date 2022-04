Ángelo Stacco, hermano de Darian

Sigue siendo compleja la situación de los dos jóvenes bahienses atropellados en México por la policía de Cozumel, isla en la que se encontraban. Luz sigue en el país centroamericano, donde se encuentra estable y despierta, aunque sufrió la amputación de una de sus piernas luego del incidente. Por el lado de Darian, fue trasladado en un avión sanitario hacia la Argentina, y se encuentra internado en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

En comunicación con Radio Urbana, su hermano Ángelo dio información sobre la evolución de Darian en el Sanatorio. Dijo que, según informaron los médicos, «sus pulmones tienen varias contusiones y sus dos costales están fracturados. Es una noticia mala, pero la buena es que los pulmones volvieron a su estado normal sin sangrado. Hoy lo van a evaluar para ver qué se puede hacer».

Publicación en Facebook de Marcela Paz, madre de Darian.

Ángelo marcó también ciertos indicios de una positiva evolución de su hermano, al afirmar que «sufrió un golpe y los primeros días tenía marcas que salían en la tomografía, las que disminuyeron todas. Por eso se descarta el daño cerebral. Entre ayer y hoy le van a cambiar el sedante así no sufre tanto, sentía los dolores y no le podían dar más para no afectar sus órganos. Él está dormido, pero consciente. Mi mamá le habla, el la escucha, mueve las manos, la cabeza e intenta abrir los ojos».

Aún así, la familia es paciente, y Ángelo entiende que «él tiene un proceso muy largo de recuperación, estamos hablando de meses. La idea es traerlo a Bahía Blanca, pero queremos que primero se recupere bien, por lo que se va a quedar en Buenos Aires. Hay que seguir esperando, esto va muy de a poco.

Por último, Ángelo se mostró emocionado por la solidaridad bahiense a la hora de colaborar con los gastos de tratamiento y traslado de Darian. Dijo que «es algo inexplicable, la palabra ‘gracias’ queda chica. Es algo que te da fuerzas para seguir. Es impresionante lo que se movió Bahía y todo el mundo. Eso te llega al corazón».