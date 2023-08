Leonardo Pierini, presidente del Colegio de Odontólogos

Desde el Colegio de Odontólogos de nuestro distrito, que abarca todos los Municipios entre Tres Arroyos y Carmen de Patagones, advirtieron por la falta de nuevos profesionales en los últimos años. Su presidente, Leonardo Pierini, explicó la problemática en comunicación con Radio Urbana.

Marcó que «estoy viendo que cada vez menos gente se acerca a pedir la matrícula, es menor la cantidad de estudiantes que eligen odontología y eso es preocupante. Hoy los odontólogos se jubilan cada vez más grandes, trabajan lo más que pueden para vivir dignamente y no surgen nuevos profesionales. Creo que se da porque es una carrera cara, y no es atractiva económicamente. La inversión profesional en capacitación y equipamiento es muy cara. A nivel distrito, que va desde Tres Arroyos y Patagones, entregamos solo 4 matrículas en lo que va del año«.

«No hay que desmerecer la práctica hospitalaria, donde se realizan cosas que no hacen los privados, con profesionales de excelencia a nivel internacional» Leonardo Pierini.

Otro problema que se suma a esto es la cantidad de vacantes que no se completan en los hospitales públicos: «En odontología las residencias no son obligatorias, las hacen solamente quienes quieran especializarse en algo particular. En este último tiempo la odontología se ha especializado bastante, cada uno busca lo que le gusta más hacer y en base a eso se especializa. Hoy en día la oferta del hospital no es lo que el odontólogo quiere, es más acotada y compleja».

Por último, Pierini detalló en ese sentido que «para hacer ciertos trabajos uno debe caer en el odontólogo particular, ya que en el hospital no se realizan ese tipo de prácticas. Todos los insumos son importados y muy caros, últimamente hacer odontología de calidad se volvió muy costoso, y las obras sociales no están pudiendo cubrirlo».