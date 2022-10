Gisela Ghigliani, concejala por el Frente de Todos

Luego del rechazo del oficialismo local de tratar los pedidos de informe sobre la situación del Mercado Municipal la sesión pasada, desde el bloque de concejales del Frente de Todos aclararon que insistirán en sus cuestionamientos. En las últimas dos semanas desde ello, el Mercado sigue abierto de forma extraoficial. Mientras tanto, el Municipio dice que están cerca de llegar a un acuerdo con los comerciantes, y éstos lo desmienten.

Quien habló de ello fue Gisela Ghigliani, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante. Explicó que «esperamos que hayan reflexionado, se equivocaron rechazando el pedido de informes. Nosotros pretendemos respuestas. Tenemos incertidumbre, no sabemos cómo se está resolviendo la situación, hay distintas voces entre quienes trabajan en el Mercado. El intendente nos va comentando situaciones vinculadas al Mercado en algunos medios, pero palabras oficiales, concretas y certeras no hay».

Agregó en este sentido que «no sabemos si habrá partidas específicas y en qué van a ser utilizadas. Los rumores corren cuando las explicaciones no son claras. Hay toda una nebulosa, y en el medio están las familias y lo que va a pasar en el mercado. ¿Cuál es el proyecto del Ejecutivo para el Mercado Municipal? Cuando votamos la peatonalización de Arribeños pedimos saber cuál es el proyecto integral del sector, y no lo conocemos».

No solo es absurdo porque demuestra el abandono del gobierno local al Mercado tras más de seis años sin una inversión, sino que expone la indiferencia y el destrato hacia los vecinos y vecinas que viven de su trabajo allí. — Concejales TODOS Bahía Blanca (@BloqueTodosBB) October 6, 2022

«Tenemos la preocupación como bloque que pareciera que vamos desprendiéndonos lentamente de cuestiones que son patrimonio de la ciudad, cómo el Mercado Municipal. Tiene que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra cultura» Gisela Ghigliani.

La edil aseguró igualmente que a pesar de su rechazo a los manejos del Ejecutivo, «nosotros no dudamos bajo ningún punto de vista del informe de la UTN. Sí cuestionamos las formas en las que se están manejando. Están en el séptimo año de gestión, cuando tuvieron otros encargados del Mercado yo veía cómo se hacían murales y se ponían luces de colores, pero ¿nadie conocía esta situación? Es un informe contundente que deja en claro que hay que intervenir, el tema es cómo».

¿Qué alternativa plantea el Frente de Todos para la administración y la impronta del Mercado Municipal? Ghigliani propuso que «tendría otro perfil en términos de lo que significa la economía popular y en cuanto al abaratamiento de costos si nosotros estuviéramos gestionando. Hemos venido hablando de los mercados de cercanía, lo hicimos en las propuestas de 2019 y 2021. Trabajar para acercar los productos frescos de las economías locales, cosa que en un contexto inflacionario es muy importante. Eso tiene que ser una política pública. La gestión municipal en este sentido es solo oferta y demanda, no interesa intervenir en pos de un beneficio colectivo. Muchas veces se trabaja en los espacios públicos para beneficiar privados por encima del bienestar de la ciudadanía».

Por último, la presidenta del bloque opositor reflexionó sobre las posturas de Juntos en el ámbito legislativo luego de adquirir mayoría automática: «Este Concejo cree que por tener los números puede rechazar cualquier pedido de informes. O mismo cuando se aprueban no los contestan. Tampoco facilitan la Banca 25. Están haciendo uso y abuso de los votos legítimamente obtenidos, pero podrían ser un poco más empáticos ante situaciones tan complejas y dolorosas».