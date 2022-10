Ayer se llevó adelante una nueva sesión en el Concejo Deliberante, marcada por el rechazo del bloque de concejales de Juntos a tratar cualquier proyecto relacionado con un pedido de explicaciones a la situación que se vive en el Mercado Municipal. Imponiendo su mayoría, denegó el tratamiento de tres proyectos, tanto del Frente de Todos como de Avanza Libertad.

Analía López Ubierna, concejala por el Frente de Todos, explicó en comunicación con Radio Urbana que «el pedido de informes que presentamos tenía que ver con la falta de información formal y pertinente que tenemos desde nuestro bloque, e incluso concejales del bloque oficialista no tienen data de lo que se está haciendo».

La edil planteó que se hizo un seguimiento por parte de la oposición de la situación del Mercado. Afirmó que «el jueves nos reunimos con Baratelli -subsecretario de Articulación Público Privada-, y en ese momento nos dijo que se iban a reunir de manera personal con todos los trabajadores y trabajadoras del Mercado para analizar su situación y buscar una salida a este conflicto. Con el devenir de los días y tomando contacto con los comerciantes vemos que no hay oferta cierta de dar solución a sus problemas. Por eso pedimos un informe no solo de la situación actual sino de lo que se hizo o no se hizo en estos seis años y medio de gestión municipal».

No solo es absurdo porque demuestra el abandono del gobierno local al Mercado tras más de seis años sin una inversión, sino que expone la indiferencia y el destrato hacia los vecinos y vecinas que viven de su trabajo allí. — Concejales TODOS Bahía Blanca (@BloqueTodosBB) October 6, 2022

«En los últimos dos presupuestos se observa un claro desinterés por el Mercado en los recursos asignados. En 2020 su presupuesto era de $4 millones. En 2021 continuaba con un monto similar, de $4,4 millones. Este año no llega a los $7 millones» Analía López.

López agregó que «el bloque oficialista es consecuente, porque no habilitó el tratamiento de ningún pedido de informes. Hay que tener claro quiénes son los responsables directos del cierre del Mercado, ha habido una inacción manifiesta de funcionarios que no cumplieron con su deber. Una parte del informe que pedimos es que se nos entregue el balance y el estado de resultado. Había muchos locales que por falta de reparación estaban sin ser ocupados. Se le podía dar otra impronta, otra vida, mejorarlo».

Por último, la concejala se refirió a la situación que viven las ONGs que tienen su sede en el edificio del Mercado Municipal, muchas de las cuales trabajan con mujeres, niños y niñas que atraviesan situaciones de violencia familiar. Explicó que con ellas «pasa exactamente lo mismo. Baratelli habló de alquilar locales en Visión 2000, pero al día de hoy no hay ofertas formales. Hay ONGs cuyas actividades están suspendidas por no tener un lugar, y trabajan en colaboración con el área de Género o Políticas Sociales del Municipio, que tampoco salieron a buscar una solución».