Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles local

Continúan las repercusiones luego de que tome mayor fuerza la idea de emplazar la planta de licuefacción de gas natural en el sur de nuestro país, y no en Bahía Blanca como estaba planteado en un primer momento. Esto alejaría una inversión multimillonaria de nuestra ciudad, evitando un fuerte impulso al desarrollo industrial y laboral en el distrito. ¿Qué opinan los trabajadores del rubro?

Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato de Petróleo Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, aseguró que «entendemos que se trata de un nivel de inversión de entre 10 – 30 mil millones de dólares. Lo que hasta hace unos meses dábamos por ganado hoy esta en tela de juicio. Hay una puja muy fuerte para que las inversiones queden en Rio Negro y Neuquén, tanto por parte de las empresas como del Gobierno nacional. Hoy tenemos miedo que las inversiones se escapen de la ciudad».

«No tenemos que perder de vista que la ventana del petróleo y el gas no se extenderá más allá de 30 años. Si no lo sacamos pronto, quedará bajo tierra para la eternidad. El mundo va cambiando su matriz energética, y si no sacas el petróleo para generar ganancias y utilizarlo, esa ventana se va perdiendo» Gabriel Matarazzo.

El sindicalista se refirió a su vez al comunicado compartido por el bloque de concejales de Juntos reclamando que las inversiones se radiquen en nuestra ciudad, así como también la reunión del intendente Susbielles con empresarios locales en el mismo sentido: «Aplaudo que las fuerzas empresarias y políticas de la ciudad se junten con un objetivo en común. No hay que bajar las banderas, es importantísimo que la Provincia participe de esta discusión, como lo hacen en Rio Negro y Neuquén con su poder de lobby. Necesitamos juntar a la pata trabajadora, empresaria, y política desde la gobernación, porque no podemos perder semejante inversión. Hace unos meses era nuestra, y ahora va quedando mas lejos de Bahía Blanca. El lunes tenemos una reunión del sindicato de gremios portuarios, una charla con asesores nuestros para presentarles el proyecto que hoy esta en tela de juicio. Es importante que, como federación, nos juntemos con el presidente de YPF y podamos conversar sobre este tema».

¿Qué impacto puede tener el debate de la Ley Bases en la llegada de estas inversiones? «Las empresas extranjeras, e incluso las argentinas que van de socias, exigen un importante grado de garantía para invertir. Sin una legislación que le de marco es muy difícil que exista este nivel de inversión. Hoy lamentablemente no veo en agenda a la ley de GNL; entiendo que estaría siendo reemplazada por el alcance del RIGI. No hablamos solo YPF y Petronas con respecto a GNL, hay otra propuesta de Pampa y TGS que también está en standby. Puede ser por el RIGI, entendiendo que si no se aprueba no existe ninguna de las propuesta«.

«Una ventaja de la propuesta de Rio Negro es la cercanía con la producción. En cuanto a lo ambiental se han hecho audiencias, ya que genera ruido en la población de la zona teniendo en cuenta la fauna específica del sector» Gabriel Matarazzo.