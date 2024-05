Fernando Heredia, periodista especializado en economía y energía

Durante la campaña municipal del año pasado, uno de los puntos más repetidos por la fuerza política que finalmente ganó las elecciones fue la de preparar a la ciudad para las inversiones productivas e industriales que iban a llegar a Bahía Blanca. En ese sentido, y luego de la victoria del Presidente Javier Milei, empieza a surgir la posibilidad de excluir tanto a nuestra ciudad como a la Provincia de Buenos Aires del proceso, llevando estas inversiones al sur de nuestro país. ¿Qué tan avanzada está la posibilidad?

Fernando Heredia es un periodista especializado en economía y energía, y en comunicación con Radio Urbana aseguró que «hace muchos años se habla de hacer una gran planta de licuefacción para exportar GNL, y la ciudad para hacerla por excelencia fue Bahía Blanca. Eso empezó a cambiar este año; Rio Negro se venía postulando sin mucho eco seriamente hasta este año, donde se empezó a hablar de eso con más fuerza tanto en el Gobierno como en el sector hidrocarburífero».

«Otro interrogante es la llamada licencia social, si la gente de esa zona esta dispuesta a recibir actividad de estas características. Durante muchos años, Rio Negro tuvo prohibido recibir actividad portuaria en su golfo, en cambio Bahía Blanca sí está acostumbrada a tener actividad petroquímica y exportación de gas portuario. Ahí Bahía corre con ventaja» Fernando Heredia.

¿Por qué podría excluirse a Bahía Blanca? El periodista marcó que «esto se relaciona con el proceso de gobernabilidad que quiere el Presidente, ya que Bahía Blanca no es una Provincia y no tiene diputados ni senadores. El hecho de que Buenos Aires no sea un aliado político hace que se tome sus votos en el Congreso como negativos, y se empezó a tomar como posibilidad que la planta se haga en Rio Negro, que sí puede ser aliado del Gobierno».

En cuanto a las diferencias de emplazar un proceso de estas características en un sitio o el otro, Heredia detalló que «Bahía Blanca ya tiene un puerto importante con actividades petroquímicas y Rio Negro no. Pero para esta inversión se tiene que hacer todo nuevo, tanto en cuestiones portuarias como por la planta en sí. Hay que prepara las rutas y la infraestructura del puerto, cosa que Bahía Blanca tiene como ventaja. En cuanto a las desventajas, Rio Negro tiene mayor profundidad para que entren buques más grandes. En la parte técnica, además de la profundidad, el Puerto de Bahía Blanca es muy transitado, lo que hace que la operación sea mas fácil en Rio Negro».