Federico Susbielles presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca

Zona Fría para el gas en toda la región: La iniciativa busca llevar alivio a los usuarios de aquellas regiones donde las bajas temperaturas afectan considerablemente el consumo y, por ende, el bolsillo. Por esto hablamos con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbielles: “Es una reivindicación histórica y absolutamente justa”.

El bloque del Frente de Todos presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley que incorpora nuevas jurisdicciones como zona fría, entre ella 50 localidades de la provincia de Buenos Aires.

La nueva normativa implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas y se trata de un trabajo en conjunto entre legisladores y legisladoras de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal.

La presentación fue encabezada por Sergio Massa junto al presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Por su parte, Susbielles destacó: “El Gobierno Nacional entendió el reclamo y Máximo Kirchner lo canalizó en Diputados” y agregó que “significa un alivio para el bolsillo de muchos vecinos. Todas las ciudades del sudoeste bonaerense son más de 3 millones de personas. Es fundamental que sigamos instalando el tema y exigiendo el tratamiento de la Ley, tenemos expectativa de que en 30 días la Ley sea sancionada y reglamentada y que el próximo invierno podamos contar con ella. En un contexto difícil, las buenas noticias se valoran doble porque tenemos tanta preocupación y se generaron tantas situaciones que es muy oportuno este proyecto”.

Además de quienes trabajaron en el proyecto, Liliana Schwindt, Jimena López y los legisladores José Luis Ramón (Unidad y equidad) con el “Topo” Rodríguez (Consenso Federal) se encontraban presentes en el Congreso la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y las legisladoras del oficialismo Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

En tal sentido, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, y referente del Frente de Todos, en diálogo con Total Normalidad, contó: “Hace muchos años trabajo el tema, desde el senado tuve acción activa, hice un proyecto de ley especifico que trabajaban sobre los valores científicos que hoy sostienen a este proyecto. En su momento Aranguren consideraba que no solo Bahía Blanca, si no la Patagonia no debería tener subsidio, cuando gran parte de los sectores populares debían elegir entre comer y calefaccionarse. En 2016 presenté otro proyecto en la misma línea y sirvió como antecedente”.

“Con Máximo veníamos conversando el tema, es un hombre de la Patagonia y también bonaerense y rápidamente generó las condiciones, creo que tiene gran mérito en impulsar este proyecto, tiene una mirada profunda sobre la situación política y por donde hay q transitar. Venimos hablando de la zona fría y también de involucrar a Bahía en la zona patagónica que es algo que creo que va a llegar”.

Detalles del proyecto

El Proyecto implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarias y usuarios residenciales, dependiendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad.

En las nuevas localidades la tarifa diferencial implica una disminución del 50% de la factura de gas correspondiente, en el caso de los siguientes usuarios residenciales:

– Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

– Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.

– Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a CUATRO (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

– Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

– Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351.

– Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844).

– Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

– Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de las usuarias y usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

La ampliación en cuestión incorpora a las localidades actualmente alcanzadas, las comprendidas en el frente marítimo y subzonas del sur de la provincia de Buenos Aires.

En otro tramo de la entrevista, el referente del Frente de Todxs en Bahía Blanca opinó sobre la situación sanitaria que atraviesa la ciudad en las últimas horas. “En el día de la fecha tenemos el récord de casos activos, en ese contexto me parece que circunscribir la situación sanitaria a un numero o estadística no es adecuado”, afirmó.

“No hay que relativizar los números porque detrás de ellos hay personas”.

En el día de hoy se registraron 350 nuevos casos de COVID en la ciudad. En esta línea, Susbielles remarcó: “Tenemos que poner toda la energía en bajar la cantidad de contagios y la mortalidad. No hay otro tipo de medida que se pueda tomar para bajar los contagios que restringir la circulación y avanzar en la campaña de vacunación”.

Antes de concluir, destacó que desde el Frente de Todos quieren “ser constructivos con la ciudad sin especulaciones de ningún tipo. La salud de los bahienses es para nosotros hoy lo más importante”.

