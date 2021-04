Federico Donato, Cirujano vascular del Hospital Penna y Matera e Integrante del Foro Popular de Salud

Lxs trabajadorxs de la salud lanzaron una iniciativa a través de la plataforma Change.org dirigida a las autoridades sanitarias locales y la población. Piden medidas que restrinjan la circulación social.

Hablamos con Federico Donato, Cirujano vascular del Hospital Penna y Hospital Matera e Integrante del Foro Popular de Salud: “Estamos rozando las 1.800 firmas, es muchísima adhesión. Creemos que esta es una herramienta más para mejorar la toma de conciencia. Cualquier decisión que se tome en cuanto a la restricción por covid tiene una demora de 15 días. Aun si se tomaran medidas de inmediato los números podrían seguir subiendo por la gente que se contagie hoy”.

Cualquier decisión que se tome en cuanto a la restricción por covid tiene una demora de 15 días”.

Según Donato la segunda ola se está comportando peor, pero también lxs ciudadanos se están defendiendo peor: “ Hoy el trabajador de salud no es un vector de contagios, pero esto no se va a ver reflejado en números si no baja la transmisión. Es indiscutible que este año estamos limitando menos la circulación que el año pasado”.

Para firmar el petitorio hace click aquí