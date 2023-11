¿Cuál es la situación de la obra pública nacional en Bahía Blanca?

Luego de ser electo Presidente el pasado 19 de noviembre, Javier Milei ratificó una de sus propuestas de campaña con mayor impacto efectivo en el territorio: aseguró que la obra pública financiada por la Nación «se termina» porque el Estado «no tiene plata». Como propuesta, afirmó que «los intendentes tendrán que encontrar la forma de conseguir financiamiento privado para terminar las obras en marcha».

¿Cómo podría afectar esto a la ciudad de Bahía Blanca? En este momento, el Estado nacional financia seis obras en nuestro Municipio: La más importante en magnitud es la autopista Paso Urbano – El Cholo, que se extiende por 11 kilómetros y se encuentra en un 45% de finalización. También se destacan el ensanchamiento de la Avenida 14 de Julio, la extensión de cloacas en Patagonia y Palihue a través del ENOHSA, y un Centro de Salud en Villa Harding Green.

Como representante local de La Libertad Avanza y candidato a intendente en las pasadas elecciones, Oscar Liberman ratificó en comunicación con Radio Urbana que «Milei nunca dijo que iba a terminar la obra pública que dejó el Gobierno anterior, y lo votaron dos tercios de los bahienses. Bahía Blanca no es la única ciudad donde obras quedaron colgadas en el país, y no hoy hay plata».

«Milei habla de obras públicas a la chilena con articulación público-privada llegando a algún negocio que pueda ser beneficioso, como por ejemplo a través de un sistema de peajes» Oscar Liberman.

Federico Susbielles, intendente electo de nuestra ciudad, se expresó con cautela al marcar que «no hay que apresurarse, el Presidente electo se había expresado en la campaña. Está próximo a iniciar su gestión de gobierno y tendré que gestionar en beneficio de los bahienses». En términos concretos, aseguró que «la ciudad está en condiciones de generar obra, servicios y crecer. En esa línea vamos a trabajar. Sobre las obras que están avanzadas, una vez que tome las definiciones el Gobierno nacional trabajaremos en consonancia, si hay que buscar un formato público-privado para llevarlas adelante trabajaremos de esa manera».

Quien también se expresó al respecto fue Carlos Boer, secretario general de la UOCRA en nuestra región. Reveló que «en Bahía Blanca no, pero en Patagones ya empezaron a llegar telegramas de despidos a 40 trabajadores de obra pública. Se trata de una obra de viviendas en un barrio para policías. Estamos siguiendo esto muy de cerca, no vamos a bajar los brazos y no vamos a entregar ni a la obra pública ni a los trabajadores«.

¿Qué obras financió la Nación esta gestión? Según el Ministerio de Obras Públicas, además de las seis ya mencionadas en ejecución, fueron completadas veinte obras. Entre éstas se destacan el Centro de Desarrollo Infantil en Villa Miramar, la puesta en valor del Teatro Municipal, la construcción del edificio del Departamento de Derecho de la UNS, además de la ampliación de la red de desagües cloacales, pavimentación e iluminación en distintos barrios de la ciudad.