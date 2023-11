Los resultados de la segunda vuelta electoral entre Javier Milei y Sergio Massa marcaron que el 63,28% de las y los bahienses (114.546 personas) eligieron que el candidato libertario se convierta en el próximo presidente. En este sentido, Oscar Liberman es el máximo referente de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, tras obtener el 32,37% de los votos quedando segundo detrás de Federico Susbielles en las últimas elecciones generales a intendente en nuestra ciudad.

El día de ayer, el presidente electo aseguró que «no hay plata» para la obra pública, y supeditó su continuidad con que los municipios puedan hacer participar a los privados de su financiamiento. En ese sentido, Liberman explicó en comunicación con Radio Urbana, aseguró que «Milei nunca dijo que iba a terminar la obra pública que dejó el Gobierno anterior, y lo votaron dos tercios de los bahienses. Bahía Blanca no es la única ciudad donde obras quedaron colgadas en el país, y no hoy hay plata. Milei habla de obras públicas a la chilena con articulación público-privada llegando a algún negocio que pueda ser beneficioso, como por ejemplo a través de un sistema de peajes».

«Hay que buscar soluciones concretas ahora. Si estabilizás el país y lo volvés a poner en la senda de crecimiento con equilibrio fiscal, ahí se puede hacer un gasto en obra pública. Eso no se puede hacer ni hoy, ni mañana, ni el año que viene. Eso en el corto plazo solo se puede lograr con una articulación público-privada» Oscar Liberman.

A esto, el economista agregó que «valoro la actitud de Javier Milei de sincerar la situación que encuentra, con una economía quebrada, sin dinero público que no venga de la emisión. Estas son obras que vienen de gobiernos y gobiernos de desmanejos. Este Gobierno recibe obras y la caja está quebrada, no hay dinero para eso. Es un dato de la realidad, algo concreto. No se puede defender lo que se ha hecho con la obra pública, las obras no se hicieron, se hicieron mal, y hoy no hay dinero. La alternativa es hacer lo mismo que los Gobiernos anteriores, emitiendo dinero para terminar las obras y causar inflación».

Por último, Liberman detalló que «hay fondos nacionales para las jubilaciones, y se van a seguir pagando, así como también los salarios públicos. Nunca vi un Estado tan saqueado, hoy tiene un déficit enorme, tiene el gasto público más alto de la historia, y las contraprestaciones son insuficientes; las rutas son una porquería, la salud es insuficiente, la educación es insuficiente, la seguridad es mala».

