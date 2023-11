Las declaraciones del presidente electo Javier Milei que ponen en duda la continuidad de la obra pública financiada por el Gobierno nacional en todo el país continúan cosechando rechazos: La Cámara de la Construcción aseguró que miles de trabajadores perderían su empleo, y que ya se están enviando telegramas de despidos.

Sobre esto se expresó Carlos Boer, secretario general de la UOCRA Bahía Blanca, al marcar que «en Bahía Blanca no, pero en Patagones ya empezaron a llegar telegramas de despidos a 40 trabajadores de obra pública. Se trata de una obra de viviendas en un barrio para policías. Estamos siguiendo esto muy de cerca, no vamos a bajar los brazos y no vamos a entregar ni a la obra pública ni a los trabajadores. Nosotros representamos a toda la sexta sección electoral menos Tres Arroyos».

[NOTA] 🗳️ ¿Qué pasará con la obra pública en la ciudad tras las declaraciones de Milei? 🗣️ Oscar Liberman: "Milei nunca dijo que iba a terminar la obra pública que dejó el Gobierno anterior, y lo votaron dos tercios de los bahienses. Hoy no hay plata" ✍️ https://t.co/zOXKb35EIM pic.twitter.com/QTdYollck4 — Urbana 93.9 (@urbana939) November 23, 2023

«Estamos hablando entre 150 y 200 compañeros en Bahía Blanca trabajando en las seis obras que financia el Gobierno nacional» Carlos Boer.

En líneas generales, Boer aseguró que «estamos muy preocupados porque es mucha la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo si se toma esta medida. Estamos hablando de 250.000 trabajadores en todo el país que viven de la obra pública. Yo entiendo que hay que bajar el gasto, pero entiendo que la obra pública es una inversión en el pueblo. La preocupación es qué va a pasar con los trabajadores en el mientras tanto».

El sindicalista agregó finalmente que «hay que ser prudente y esperar a que asuma para saber qué medidas va a adoptar ni sabemos por cuánto tiempo . Yo no soy economista pero en estos sistemas el Estado no deja de poner plata. Debería dar una explicación más clara para generar tranquilidad, hoy tenemos incertidumbre y miedo. Todo parece marcar que esto va a ser un gran problema. Creo en la Argentina, se que se han cometido errores, pero me preocupa qué va a pasar de acá en adelante. El costo no lo va a pagar la política«.