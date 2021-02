¿Cómo avanza la vacunación en la ciudad?

Venimos de una semana récord en cantidad de vacunadxs en la región, y particularmente en Bahía Blanca. Con la llegada de vacunas Covishield de la India se inició la vacunación masiva por fuera de los hospitales, y dedicada a otros grupos más allá de lxs trabajadorxs de salud.

Esther, 74 años, luego de vacunarse en el punto de la UNS: “Me anoté el 25 de diciembre y jamás tuve ninguna duda. Recién salgo del vacunatorio y me siento como si no me hubiesen vacunado, no tengo ningún efecto secundario. Tengo muchísima alegría, me voy a seguir cuidando pero ya estoy esperando la segunda dosis”.

¿Cuánta gente se vacunó hasta el momento?

Según datos del Ministerio de Salud provincial, a fin de esta semana la ciudad cuenta con 6.292 personas vacunadas, contando 4.651 que solo se han aplicado la primera dosis y 1.641 que han recibido ambas entregas (casi en su totalidad trabajadorxs de la salud). El miércoles tuvimos el día con más vacunación en la ciudad desde el inicio de la campaña, con 505 dosis aplicadas, seguido del martes con 435 y el lunes con 359.

Sobre este aumento en la velocidad del proceso vacunatorio, el Director Asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, explicó que: “Se está tornado más masiva la vacunación, aunque hay que ser prudente. Esto no sucede solamente en los puntos de vacunación por fuera de los hospitales, sino que al interior de los hospitales municipales y provinciales se está aumentando la cantidad de dosis para que podamos vacunar rápidamente a la población que corre más riesgos de padecer esta enfermedad”.

Cristina, 71 años, en la fila para recibir la vacuna en el punto de la UNS: “Yo en un principio no me quería vacunar, tenía un poco de miedo. Mi marido se anotó desde el primer momento y me termino convenciendo. Y ahora si bien tengo alegría de pensar que con esto se termina la pandemia sigo teniendo un poco de miedo por los efectos secundarios”.

¿Dónde se está vacunando?

Hospitales Penna y Municipal , solamente a trabajadorxs del ámbito de la salud, desde médicxs, enfermerxs, administrativxs y personal de limpieza, entre otros.

A través de PAMI se está vacunando a personas en instituciones de larga estadía (geriátricos, instituciones de salud mental y discapacidad)

La Escuela de Educación Técnica N º 2

Punto de IOMA en Caronti 126, donde se vacuna a personal del ámbito de la educación y fuerzas de seguridad.

Punto en el playón de la UNS en Alem y Córdoba.

A estos puntos se planea la semana que viene la inclusión de las postas vacunatorias del Hospital Penna , para que allí se pueda vacunar a la población por fuera del ámbito de la salud. Sobre esto Alimenti afirmó que “Tuvimos reuniones con la dirección del Hospital Penna para poder concretarlo, y en los próximos días probablemente tengamos novedades al respecto siempre y cuando podamos ultimar detalles”.

Luis, 76 años, luego de vacunarse en el punto de la UNS: ”Soy médico traumatólogo jubilado, te podes imaginar que no le tengo miedo a la vacuna. No hay que tenerle miedo, estas vacunas están aprobadas, no te hacen nada malo. En todo el mundo se quieren vacunar, no hay que creerle a esas personas que dicen que el país no sirve para nada, Argentina es el mejor lugar para estar”.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna a día de hoy?

En este sentido, Alimenti enumeró los grupos que en este momento son elegibles para recibir la vacuna: “Estamos vacunando personal de salud, tanto dentro como fuera de terapia intensiva, así como también el personal de limpieza, administración, y demás. Mayores de 70, de 70 y menores de 60 con enfermedades preexistentes. También a maestrxs, auxiliares y personal de seguridad en punto IOMA”.

Además llegaron al país 960.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. Estarán destinadas a ampliar la cantidad de docentes y personal del ámbito de la educación vacunadxs a partir de la semana que viene, en simultáneo a la vuelta a las aulas en la Provincia de Buenos Aires.

¿A dónde hay que anotarse para recibir la vacuna?